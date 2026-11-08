Inauguran exposición artística sobre la escasez del agua en La Rodadora

Ciudad Juárez, Chihuahua, 8 de noviembre de 2026.– La exposición “Día Cero: Crónicas de una ausencia” fue inaugurada en el Museo La Rodadora, como parte de una iniciativa que busca generar conciencia sobre la escasez del agua y promover su cuidado entre las nuevas generaciones.

El acto inaugural fue encabezado por Mauricio Meléndez, director financiero de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS). El proyecto reúne los esfuerzos de este organismo, el Museo La Rodadora y la agencia de gestión cultural Disruptiva.

La muestra integra obras de 11 artistas del estado de Chihuahua, cinco originarios de la capital y seis de Ciudad Juárez, quienes presentan distintas perspectivas sobre la problemática de la disponibilidad del agua.

A través del arte, la exposición plantea una reflexión sobre las consecuencias de la escasez del recurso y las acciones que pueden emprenderse desde el presente para evitar escenarios futuros de desabasto. La propuesta busca abordar el tema sin recurrir a una visión fatalista, sino promover la participación y la conciencia social.

Representantes de Disruptiva señalaron que el Museo La Rodadora representa un espacio para acercar este mensaje a niñas y niños, con la intención de que conozcan desde temprana edad los problemas relacionados con el agua y la importancia de su conservación.

Las obras permanecerán durante un mes en el lobby del museo. Posteriormente, serán trasladadas al interior de la sala permanente “Día Cero”, un espacio desarrollado en colaboración con la JMAS para promover la cultura del agua, donde se contempla que permanezcan hasta marzo de 2027.