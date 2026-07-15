miércoles, julio 15, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » La ‘reina’ del dren: mariguana creció en canal pluvial
Ciudad JuárezPortada

La ‘reina’ del dren: mariguana creció en canal pluvial

by Eduardo Huízar
written by Eduardo Huízar 0 comments

El hallazgo de una presunta planta de mariguana en un canal pluvial de Ciudad Juárez dejó de ser únicamente un hecho policiaco para evidenciar un problema de infraestructura y mantenimiento que preocupa a vecinos de la zona.

@juareznoticias.com

La 'reina' del dren: mariguana creció en canal pluvial

♬ sonido original – juareznoticias

Un día después de que autoridades municipales retiraran la planta localizada en el Dren 2A, a la altura del bulevar Teófilo Borunda, un lector hizo llegar a este medio un video del momento en que policías municipales inspeccionaban el sitio tras recibir el reporte ciudadano.

Las imágenes muestran que el canal presenta abundante maleza y vegetación, condiciones que habrían permitido que la presunta planta creciera durante semanas o incluso meses sin ser detectada.

El caso destaca la falta de mantenimiento de los canales pluviales, ya que la acumulación de hierba, basura y escombros no solo dificulta la visibilidad, sino que durante la temporada de lluvias puede obstruir el paso del agua y aumentar el riesgo de inundaciones.

banner

Aunque serán las autoridades las encargadas de determinar oficialmente si la planta corresponde a cannabis y de investigar cómo llegó hasta ese sitio, el hallazgo puso en evidencia el estado de abandono en que se encuentran algunos drenes pluviales de la ciudad.

You Might Also Like

You may also like

Llama Protección Civil a prepararse ante la temporada de tormentas

Condenan a seis años cárcel a sujeto que violó a infante de...

Suman esfuerzos Arturo Medina y secretario de Desarrollo Rural para fortalecer acciones...

Aplica JMAS sanciones de 85 mil pesos por uso indebido de tarifas...

El problema del tráfico no son los accidentes, sino la infraestructura asegura...

Invitan a participar en la Carrera con Causa “Huellitas Verdes” para apoyar...