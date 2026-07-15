La ‘reina’ del dren: mariguana creció en canal pluvial

El hallazgo de una presunta planta de mariguana en un canal pluvial de Ciudad Juárez dejó de ser únicamente un hecho policiaco para evidenciar un problema de infraestructura y mantenimiento que preocupa a vecinos de la zona.

Un día después de que autoridades municipales retiraran la planta localizada en el Dren 2A, a la altura del bulevar Teófilo Borunda, un lector hizo llegar a este medio un video del momento en que policías municipales inspeccionaban el sitio tras recibir el reporte ciudadano.

Las imágenes muestran que el canal presenta abundante maleza y vegetación, condiciones que habrían permitido que la presunta planta creciera durante semanas o incluso meses sin ser detectada.

El caso destaca la falta de mantenimiento de los canales pluviales, ya que la acumulación de hierba, basura y escombros no solo dificulta la visibilidad, sino que durante la temporada de lluvias puede obstruir el paso del agua y aumentar el riesgo de inundaciones.

Aunque serán las autoridades las encargadas de determinar oficialmente si la planta corresponde a cannabis y de investigar cómo llegó hasta ese sitio, el hallazgo puso en evidencia el estado de abandono en que se encuentran algunos drenes pluviales de la ciudad.