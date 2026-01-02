La tarde del jueves primero de enero, el Parque Central de Ciudad Juárez fue sede de la Fiesta Sonidera con la que el Gobierno del Estado dio la bienvenida al 2026, en un evento que reunió a cerca de 22 mil personas en un ambiente de convivencia familiar y celebración comunitaria.

La actividad se desarrolló de las 18:00 a las 22:00 horas en la explanada del lado oriente del parque, donde la concurrencia disfrutó de una jornada musical encabezada por I’m Dj Cobian, con cumbia, salsa, merengue, guaracha y otros géneros representativos del sonidero.

El evento incluyó dinámicas de animación, entrega de premios y la participación de zanqueros, quienes ofrecieron un espectáculo visual que complementó la experiencia del público. Se distribuyeron luces LED entre las y los asistentes, lo que dio colorido a la celebración.

Esta Fiesta Sonidera permitió reunir a miles de juarenses en un espacio público seguro y ordenado, lo cual reafirmó la importancia de este tipo de actividades para fortalecer la convivencia social y el acceso a expresiones culturales populares.

El coordinador general del Parque Central, Rafael Butchart, destacó que estas celebraciones son posibles gracias al apoyo del Gobierno del Estado, que pone énfasis en los espacios públicos como puntos de encuentro para las familias.

El funcionario reconoció el trabajo coordinado con distintas áreas de la administración estatal, lo que ha permitido ofrecer eventos de calidad que fortalecen la identidad y el sentido de pertenencia de la comunidad juarense.