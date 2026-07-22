¡Por fin! Rejilla “tragallantas” de Las Torres ya quedó reparada

La rejilla del drenaje pluvial ubicada en el paso a desnivel de la avenida Las Torres, en el cruce con Ramón Rayón, ya fue reparada, luego de que automovilistas denunciaran el riesgo que representaba para quienes circulan diariamente por ese sector.

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Lectores de JuarezNoticias.com enviaron videos en los que se observa que la estructura metálica fue rehabilitada y nuevamente se encuentra en condiciones de funcionamiento, eliminando el peligro que ocasionaban las barras de acero que sobresalían de la superficie de rodamiento.

De acuerdo con los ciudadanos, la rejilla permaneció dañada durante aproximadamente un mes sin que fuera atendida por las autoridades, pese al riesgo que representaba para cientos de automovilistas que diariamente utilizan ese paso a desnivel.

La semana pasada, JuarezNoticias.com dio a conocer la denuncia ciudadana sobre el desperfecto, ya que la estructura metálica podía provocar la ponchadura de neumáticos o incluso accidentes, especialmente porque el túnel cuenta únicamente con dos carriles y no era posible evitar completamente el área afectada.

Tras hacerse pública la denuncia, las autoridades correspondientes realizaron los trabajos de reparación y rehabilitaron la rejilla del drenaje pluvial, atendiendo finalmente la petición de los conductores.

Los automovilistas reconocieron la intervención, aunque señalaron que es importante dar mantenimiento oportuno a este tipo de infraestructura para evitar que un desperfecto permanezca durante semanas y termine poniendo en riesgo la seguridad de quienes transitan por la zona.