Utilizar el teléfono celular o cualquier otro distractor mientras se conduce no solo afecta la fluidez del tránsito vehicular, sino que también incrementa el riesgo de accidentes. Por ello, agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial, adscritos al área de Educación Vial, realizan acciones de concientización en distintos cruceros de la ciudad para informar a los automovilistas sobre los riesgos de esta práctica.

Mediante la entrega de volantes, los policías viales exhortan a las y los conductores a evitar el uso del teléfono celular mientras el vehículo está en circulación o encendido, ya que, además del riesgo que representa para la seguridad vial, esta conducta es motivo de sanción.

Las vialidades donde se han llevado a cabo estas acciones son:

• 21 de Marzo y avenida Adolfo López Mateos

• Mezquital y Almendro

• Paseo del Sur y bulevar Independencia

• Puerto de Palos y Puerto Dunquerque

• Reforma y Municipio Libre

• Ramón Rayón y Santiago Troncoso

• Rincón de Extremadura y Santiago Troncoso

• Plutarco Elías Calles y Ejército Nacional

• Yepómera y Hacienda del Paraíso

De acuerdo con el Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, en el artículo 88, fracción XX, los conductores de cualquier tipo de vehículo tienen la obligación de no conducir operando o accionando teléfonos celulares o cualquier otro aparato electrónico, eléctrico o mecánico que provoque distracción, salvo que se utilicen dispositivos de manos libres que no obstruyan la visibilidad.

La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial” con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.