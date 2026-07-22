La titular de la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), Alma Arredondo Salinas, informó que durante la última semana la dependencia atendió tres casos de presunta crueldad animal registrados en distintos puntos de Ciudad Juárez.

La funcionaria señaló que el primero corresponde a una perrita que fue abandonada mientras empleados municipales realizaban labores del programa Juárez Amanece Limpio en el fraccionamiento Riberas del Bravo.

“La perrita estaba a punto de morir, ya que presentaba múltiples golpes; además, fue mojada y abandonada para que terminara de fallecer”, comentó.

Indicó que este caso fue atendido por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), con apoyo de elementos de la Guardia Nacional.

Arredondo Salinas agregó que otro de los casos corresponde al perro de raza Chow Chow que fue desollado y quemado, del cual hasta el momento no se cuenta con información sobre cómo llegó al domicilio ubicado en el fraccionamiento Del Real.

Informó que ayer se reportó a través de redes sociales un presunto caso de envenenamiento de seis perros y un gato en el kilómetro 33. Los animales, aparentemente, tenían propietarios, aunque las mascotas se encontraban en la vía pública.

“Con estos casos ya suman 21 expedientes de denuncia que presentamos formalmente ante la Fiscalía General del Estado para que se les dé el seguimiento correspondiente”, detalló.

La funcionaria destacó que tanto el caso del perro Chow Chow como el de los animales presuntamente envenenados son investigados en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que ha recabado información y solicitado grabaciones de video para dar seguimiento a los protocolos establecidos.

Respecto al resguardo de los animales, indicó que la perrita permanece bajo cuidado en el Centro de Bienestar Animal (CBA), mientras que los seis perros serán trasladados a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), donde se les practicarán las necropsias correspondientes para determinar la causa de muerte.