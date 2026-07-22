¡Le echan un ojo desde arriba! Helicóptero ronda Senderos y Sierra Vista

Los cielos del suroriente de Ciudad Juárez han registrado una mayor presencia del helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), como parte de los operativos de vigilancia que buscan reforzar la seguridad en distintos sectores de la ciudad.

@juareznoticias.com ¡Ni las azoteas se salvan! El "halcón" de la SSPE ronda el suroriente ♬ sonido original – juareznoticias

Un video enviado por un lector a JuarezNoticias.com muestra la aeronave sobrevolando la zona de Senderos del Sol, Sierra Vista y otros fraccionamientos cercanos a la avenida Talamas Camandari, donde vecinos aseguran que este tipo de recorridos se han vuelto más frecuentes, especialmente durante los fines de semana.

El patrullaje aéreo forma parte del apoyo a las unidades terrestres, permitiendo una mayor cobertura y una respuesta más rápida ante reportes de hechos delictivos o situaciones de riesgo.

La presencia del helicóptero también tiene como objetivo fortalecer las labores de prevención del delito y mantener vigilancia en sectores donde se concentra una importante cantidad de habitantes y donde históricamente se han implementado operativos de seguridad.

El video fue captado por un ciudadano y compartido con JuarezNoticias.com, evidenciando uno de los recorridos que realiza la aeronave sobre el suroriente de la ciudad.