El rock argentino despide al Indio Solari, una leyenda de la música latinoamericana

El mundo de la música en América Latina se encuentra de luto tras el fallecimiento de Carlos Alberto Solari, mejor conocido como el Indio Solari, una de las figuras más influyentes y emblemáticas de la historia del rock argentino. El artista murió este viernes a los 77 años en su residencia ubicada en las afueras de Buenos Aires.

La noticia provocó una ola de reacciones entre músicos, seguidores y personalidades de la cultura, quienes destacaron el legado que dejó como cantante, compositor y referente de varias generaciones. Durante años, Solari fue considerado una figura de culto gracias a su estilo único, sus letras cargadas de simbolismo y la estrecha conexión que mantuvo con su público.

El músico alcanzó la fama como líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, agrupación fundada en la década de 1970 junto al guitarrista Eduardo “Skay” Beilinson. Con el paso de los años, la banda se convirtió en un fenómeno cultural en Argentina, destacando por su independencia de las grandes compañías discográficas y por convocar a miles de seguidores en cada presentación.

Entre los álbumes más recordados de la agrupación se encuentran Oktubre, Gulp! y Lobo Suelto, Cordero Atado, producciones que ayudaron a consolidar el movimiento conocido como “ricotero” y que marcaron la historia del rock en español.

Tras la separación de Los Redonditos de Ricota en 2001, Solari continuó su carrera al frente de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, proyecto con el que mantuvo una gran capacidad de convocatoria y lanzó diversos discos que fueron bien recibidos por sus seguidores.

Durante la última década, el artista enfrentó la enfermedad de Parkinson, diagnóstico que hizo público y que poco a poco limitó sus apariciones en escenarios. A pesar de ello, continuó vinculado a la música y mantuvo contacto con su audiencia mediante distintos proyectos y mensajes compartidos a través de medios digitales.

La muerte del Indio Solari representa el adiós a una de las voces más influyentes de la música argentina. Su obra trascendió generaciones y convirtió sus canciones en himnos para millones de seguidores que hoy recuerdan a uno de los máximos referentes del rock latinoamericano.