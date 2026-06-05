UTCJ proyectará partido inaugural entre México y Sudáfrica

La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, se sumará al ambiente mundialista con la proyección del partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, informó este viernes Óscar Ibáñez Hernández, rector de la universidad.

Ibáñez aclaró que la iniciativa busca apoyar a la selección mexicana en su primer encuentro y sumarse a la atención nacional que el evento ha generado.

“Y luego, bueno, pues vamos a tener la pausa que seguramente va a haber en todo México por el tema de la inauguración del Mundial y el juego inaugural del Mundial, donde por supuesto, pues ahí como comunidad vamos a estar apoyando a México y claro que como vamos a ganar, pues va a seguir la fiesta”, señaló Ibáñez Hernández.

El partido se realizará el próximo jueves 11 de junio a las 11:30 de la mañana del Centro de México.