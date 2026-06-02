Ariana Grande presenta “Hate That I Made You Love Me”, primer sencillo de su próximo disco

La cantante estadounidense Ariana Grande volvió a sorprender a sus seguidores con el lanzamiento de “Hate That I Made You Love Me”, el primer sencillo de lo que será su próximo álbum de estudio titulado Petal, programado para llegar al público el próximo 31 de julio.

La nueva canción marca el regreso de la intérprete a la escena musical tras enfocarse en diversos proyectos cinematográficos durante los últimos años. El tema presenta una faceta más introspectiva y emocional, explorando sentimientos relacionados con la fama, la identidad y las expectativas que recaen sobre las figuras públicas.

De acuerdo con diversos análisis, la letra va más allá de una simple historia de desamor y parece abordar la compleja relación entre la artista, sus seguidores y la constante exposición mediática que ha acompañado su carrera.

La producción estuvo a cargo de Grande junto a sus colaboradores habituales, los reconocidos productores Ilya Salmanzadeh y Max Martin, quienes han participado en algunos de los mayores éxitos de la cantante.

Además del sencillo, la artista estrenó un videoclip oficial protagonizado por el actor Justin Long. En la producción audiovisual se desarrolla una historia cargada de simbolismo, donde el personaje principal enfrenta distintas situaciones extremas mientras intenta superar una relación marcada por la obsesión y los recuerdos.

“Hate That I Made You Love Me” representa el primer adelanto de Petal, considerado por la propia cantante como uno de sus trabajos más personales hasta la fecha. Con este lanzamiento, Ariana Grande inicia oficialmente una nueva etapa artística que ya ha generado gran expectativa entre sus seguidores alrededor del mundo.