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El Zócalo de la Ciudad de México se llena de color con el tenango más grande del mundo

by EdiciónJuárez
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El corazón de la capital del país se ha convertido en una vitrina de tradición y arte artesanal con la instalación del tenango más grande del mundo, una pieza emblemática del bordado tradicional hidalguense que ahora adorna la plancha del Zócalo.

La obra, formada por 1 275 piezas de lienzo bordadas a mano, mide alrededor de 15 metros de largo y se exhibe como parte del festival “Ciudad de México, corazón de las lenguas y culturas indígenas”, un evento que busca visibilizar y celebrar la riqueza cultural de los pueblos originarios.

El tenango es un estilo de bordado característico del municipio de Tenango de Doria en el estado de Hidalgo, donde artesanas y artesanos han desarrollado esta técnica como una forma de expresión cultural y económica, con diseños que representan escenas de la vida cotidiana, la naturaleza, fiestas y creencias de la región.

La pieza que se exhibe en el Zócalo obtuvo el certificado oficial del Guinness World Records en 2019 por ser el bordado más grande del mundo, con una superficie total bordada de más de 103 metros cuadrados.

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Autoridades de la Secretaría de Turismo de Hidalgo y representantes culturales señalaron que la exhibición no solo pone en alto el trabajo artesanal del estado, sino que también ofrece un espacio para que artesanas, artesanos y visitantes interactúen con esta tradición milenaria en un contexto urbano y turístico.

El tenango estará a la vista del público en la plaza principal de la Ciudad de México hasta el 12 de abril, fecha en que concluirá el festival en el Zócalo capitalino. Durante estos días, diversas actividades culturales y espacios de venta permitirán a los visitantes conocer más sobre esta técnica ancestral, así como adquirir piezas y productos artesanales directamente de sus creadoras y creadores.

La exhibición representa una oportunidad para que miles de personas conozcan de cerca la complejidad y el colorido de un arte que ha trascendido generaciones, poniendo de manifiesto la diversidad cultural que existe dentro de México.

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