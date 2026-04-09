Se dan sus llegues: “Pásale tú… no, mejor tú”

Vecinos de la colonia Frida Kahlo denunciaron un problema vial en la calle Soneto 156, donde un corto tramo presenta pavimento únicamente en uno de sus lados, mientras que la otra mitad permanece en terracería y llena de baches.

Esta situación obliga a los automovilistas a circular por el mismo carril con asfalto, lo que genera un cuello de botella constante, ya que la vialidad es utilizada en ambos sentidos.

De acuerdo con residentes del sector, la parte de terracería se encuentra en malas condiciones, con agujeros y desniveles que dificultan el paso, por lo que la mayoría de los conductores evita circular por ese lado.

El problema se agrava cuando coinciden vehículos en sentidos opuestos, ya que deben pasar muy pegados entre sí, lo que ha provocado incidentes menores como golpes entre espejos laterales y maniobras riesgosas.

Los vecinos señalaron que la situación es aún más complicada cuando circulan camiones de transporte de personal o unidades de mayor tamaño, pues los automovilistas se ven obligados a orillarse hacia la zona de terracería, exponiéndose a caer en los baches o sufrir daños en sus vehículos.

Indicaron que, aunque el tramo conflictivo es corto, diariamente genera congestión y riesgos, por lo que solicitaron a las autoridades completar la pavimentación para evitar accidentes y mejorar la circulación en ambos sentidos.