sábado, enero 24, 2026
Listos apoyos emergentes del Estado por mal clima

by EditorJRZ
Ante el pronóstico de un descenso drástico de temperaturas por el ingreso de la tercera tormenta invernal, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), activó apoyos emergentes para atender a la población que lo requiera.

El titular de la dependencia, Rafael Loera, informó que, por instrucción de la gobernadora Maru Campos, se cuenta con apoyos previamente preparados, como cobijas, despensas y hule negro, para su entrega en caso de ser necesario.

Adicionalmente, señaló que la población puede acudir a los 40 comedores comunitarios del programa NutriChihuahua, ubicados en varios municipios de la entidad, donde se estará brindando alimento caliente durante la presencia de este fenómeno meteorológico.

Loera indicó que la SDHyBC mantendrá coordinación permanente con los municipios y con la Coordinación Estatal de Protección Civil para la habilitación de albergues y la atención oportuna, a fin de proteger a los sectores más vulnerables ante las bajas temperaturas.

