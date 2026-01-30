Juicio de Luigi Mangione continúa sin posibilidad de pena de muerte

Luigi Mangione, de 27 años, ya no enfrentará la pena de muerte en el caso por la muerte del director general de UnitedHealthcare, Brian Thompson, luego de que la jueza del distrito sur de Nueva York, Margaret Garnett, desestimara los cargos federales que permitían esta sanción.

Los cargos retirados incluían asesinato con arma de fuego y violación a las leyes de armas, considerados por la jueza como insuficientes para ser clasificados como delitos violentos bajo la ley federal.

Aunque evita la pena capital, Mangione sigue imputado por dos delitos federales de acoso interestatal relacionados con la muerte de Thompson, los cuales podrían implicar cadena perpetua sin libertad condicional si se le declara culpable.

El asesinato ocurrió en diciembre de 2024 frente a un hotel en Manhattan, y Mangione fue arrestado días después en Pensilvania. La jueza también permitió el uso de pruebas obtenidas en su detención, entre ellas una pistola, un cargador y una libreta con anotaciones vinculadas al ataque.

El juicio federal está programado para el 13 de octubre de 2026, mientras que la selección del jurado iniciará el 8 de septiembre. Paralelamente, Mangione enfrenta un proceso estatal en Nueva York que no contempla pena de muerte.

El caso ha reavivado el debate sobre la pena de muerte y el sistema judicial federal, así como sobre la seguridad y el acceso a los servicios de salud en Estados Unidos.

Con información de EL PAÍS