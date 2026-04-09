México logra doble medalla de bronce en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Puebla

La selección mexicana de tiro con arco comenzó con éxito su participación en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026, al conquistar dos medallas de bronce en la modalidad de arco compuesto por equipos, durante la primera etapa de este importante serial internacional que se disputa en el Parque del Arte de esta ciudad.

En la rama femenil, el equipo conformado por Ana Sofía Hernández, Andrea Maya Becerra y Dafne Quintero se impuso al conjunto de Turquía con un ajustado marcador de 233-230 para asegurarse la presea de tercer lugar. La victoria llegó luego de una semifinal muy reñida en la que las mexicanas cayeron ante Estados Unidos por la mínima diferencia, lo que las llevó a disputar el bronce en un duelo que dominaron con temple y precisión.

Por su parte, la escuadra varonil integrada por Juan del Río, Sebastián García y Máximo Méndez se quedó también con el tercer puesto tras imponerse a Dinamarca 233-226 en la final por la medalla de bronce, luego de una intensa jornada en la que el equipo mexicano luchó hasta el último tiro para subir al podio frente a su afición.

Estas preseas representan el inicio de la cosecha de metales de México en esta primera parada del circuito de la World Archery 2026, en un evento que reúne a arqueros de alto nivel de diversas naciones y que además otorga puntos importantes en el ranking internacional rumbo a competencias como los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La Copa del Mundo de Tiro con Arco en Puebla continuará con otras pruebas individuales y por equipos en las próximas fechas, mientras los representantes mexicanos buscan mantener el ritmo competitivo y sumar más logros ante rivales de talla mundial.