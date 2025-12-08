Chihuahua, Chih., a 08 de diciembre de 2025.— Durante la revisión de las tablas de valores enviadas por los 67 municipios a la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, la bancada de morena logró eliminar 43 conceptos o tipos de instalaciones, lo que beneficiará a la ciudadanía al momento de pagar el impuesto predial, así lo dio a conocer la diputada morenista María Antonieta Pérez Reyes.

“Hay que recordar que las tablas de valores son todas aquellas estimaciones económicas que se asignan a una propiedad para efectos de poder tasarla y cobrar el impuesto predial. Entre más elementos o instalaciones de lujo tenga, pues obviamente el predial y el valor de la propiedad aumentan”, explicó la legisladora.

Pérez Reyes detalló que revisaron minuciosamente las tablas de valores y detectaron que 43 instalaciones correspondían a elementos de subsistencia básica, como aires acondicionados, sombras, bardas y portones eléctricos en las cocheras, los cuales no tienen por qué estar gravados, ya que se utilizan para la seguridad de todas y todos los chihuahuenses, especialmente en municipios con altos índices de inseguridad.

“Es una lista de 43 instalaciones que retiramos de las tablas de valores y esto, en efectos prácticos, reduce el valor de las propiedades únicamente para fines del predial, de modo que las personas puedan pagar una menor cantidad por ese impuesto y que la economía de los chihuahuenses no se vea afectada”, señaló la congresista.

María Antonieta Pérez también hizo hincapié en que, durante los próximos quince días, se estará trabajando y revisando para aprobar o no el paquete económico enviado por el Ejecutivo al Congreso.

Se estima que ingresen a las arcas del Gobierno del Estado, entre participaciones federales, impuestos, derechos y accesorios que pagan las y los chihuahuenses, alrededor de 117 mil millones de pesos.

“Es un mundo de recursos económicos, y nuestro trabajo como diputados es vigilar que ese dinero se utilice de manera justa, correcta y equilibrada, pero, sobre todo, que atienda los principales problemas que tenemos en el estado”, manifestó la legisladora morenista.