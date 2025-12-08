Inicio » “Eliminamos 43 instalaciones especiales de las tablas de valor en propiedades”: Dip. María Antonieta Pérez
Chihuahua

“Eliminamos 43 instalaciones especiales de las tablas de valor en propiedades”: Dip. María Antonieta Pérez

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

Chihuahua, Chih., a 08 de diciembre de 2025.— Durante la revisión de las tablas de valores enviadas por los 67 municipios a la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, la bancada de morena logró eliminar 43 conceptos o tipos de instalaciones, lo que beneficiará a la ciudadanía al momento de pagar el impuesto predial, así lo dio a conocer la diputada morenista María Antonieta Pérez Reyes.

“Hay que recordar que las tablas de valores son todas aquellas estimaciones económicas que se asignan a una propiedad para efectos de poder tasarla y cobrar el impuesto predial. Entre más elementos o instalaciones de lujo tenga, pues obviamente el predial y el valor de la propiedad aumentan”, explicó la legisladora.

Pérez Reyes detalló que revisaron minuciosamente las tablas de valores y detectaron que 43 instalaciones correspondían a elementos de subsistencia básica, como aires acondicionados, sombras, bardas y portones eléctricos en las cocheras, los cuales no tienen por qué estar gravados, ya que se utilizan para la seguridad de todas y todos los chihuahuenses, especialmente en municipios con altos índices de inseguridad.

“Es una lista de 43 instalaciones que retiramos de las tablas de valores y esto, en efectos prácticos, reduce el valor de las propiedades únicamente para fines del predial, de modo que las personas puedan pagar una menor cantidad por ese impuesto y que la economía de los chihuahuenses no se vea afectada”, señaló la congresista.

banner

María Antonieta Pérez también hizo hincapié en que, durante los próximos quince días, se estará trabajando y revisando para aprobar o no el paquete económico enviado por el Ejecutivo al Congreso.

Se estima que ingresen a las arcas del Gobierno del Estado, entre participaciones federales, impuestos, derechos y accesorios que pagan las y los chihuahuenses, alrededor de 117 mil millones de pesos.

“Es un mundo de recursos económicos, y nuestro trabajo como diputados es vigilar que ese dinero se utilice de manera justa, correcta y equilibrada, pero, sobre todo, que atienda los principales problemas que tenemos en el estado”, manifestó la legisladora morenista.

You Might Also Like

You may also like

Presentan en la UACH el libro “Quinta Gameros: Crisol de Luz”

Realiza Gobernación Estatal 336 inspecciones y clausura 19 establecimientos durante la última...

Fomenta Gilberto Loya, profesionalización del personal de la SSPE

Participa Abelardo Valenzuela como ponente en la Segunda Jornada Anticorrupción

Presentan más de 4 mil aspirantes examen de admisión a la UACH

Prepara FITA Chihuahua 2025 doble jornada deportiva en la sierra y Aldama

Juárez noticias All Right Reserved.