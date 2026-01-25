La Dirección General de Protección Civil emitió un aviso preventivo la mañana de este 25 de enero de 2026, ante la continuidad de precipitaciones en forma de lluvia, aguanieve y nieve en distintos sectores de la ciudad.



De acuerdo con el reporte emitido a las 09:31 horas, se prevé que estas condiciones meteorológicas continúen presentándose con variaciones en su intensidad, al menos hasta alrededor de las 12:00 del mediodía, con la posibilidad de que algunas zonas registren acumulación de nieve, lo que podría generar riesgos en vialidades y áreas de tránsito peatonal.



Ante este panorama, Protección Civil exhorta a la ciudadanía a evitar salir de casa si no es necesario y, en caso de hacerlo, conducir con extrema precaución, a menor velocidad y manteniendo mayor distancia entre vehículos. Se recomienda evitar frenados bruscos y maniobras repentinas, así como extremar precauciones en puentes, pasos a desnivel y zonas sombreadas, donde puede formarse hielo.



Asimismo, se pide a la población no circular ni caminar por encharcamientos o zonas con acumulación de agua, encender las luces del vehículo para mejorar la visibilidad y abrigarse adecuadamente, prestando especial atención a niñas, niños y personas adultas mayores. También se solicita proteger a las mascotas del frío, manteniéndolas en resguardo y evitando su exposición a la intemperie.



La dependencia municipal reiteró el llamado a mantenerse atentos a los avisos oficiales y reportes de emergencia, así como a evitar riesgos innecesarios, recordando que la seguridad personal y la de las familias es la prioridad.