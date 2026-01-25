La Dirección General de Protección Civil emitió un aviso preventivo la mañana de este 25 de enero de 2026, ante la continuidad de precipitaciones en forma de lluvia, aguanieve y nieve en distintos sectores de la ciudad.
De acuerdo con el reporte emitido a las 09:31 horas, se prevé que estas condiciones meteorológicas continúen presentándose con variaciones en su intensidad, al menos hasta alrededor de las 12:00 del mediodía, con la posibilidad de que algunas zonas registren acumulación de nieve, lo que podría generar riesgos en vialidades y áreas de tránsito peatonal.
Ante este panorama, Protección Civil exhorta a la ciudadanía a evitar salir de casa si no es necesario y, en caso de hacerlo, conducir con extrema precaución, a menor velocidad y manteniendo mayor distancia entre vehículos. Se recomienda evitar frenados bruscos y maniobras repentinas, así como extremar precauciones en puentes, pasos a desnivel y zonas sombreadas, donde puede formarse hielo.
Asimismo, se pide a la población no circular ni caminar por encharcamientos o zonas con acumulación de agua, encender las luces del vehículo para mejorar la visibilidad y abrigarse adecuadamente, prestando especial atención a niñas, niños y personas adultas mayores. También se solicita proteger a las mascotas del frío, manteniéndolas en resguardo y evitando su exposición a la intemperie.
La dependencia municipal reiteró el llamado a mantenerse atentos a los avisos oficiales y reportes de emergencia, así como a evitar riesgos innecesarios, recordando que la seguridad personal y la de las familias es la prioridad.
Emite Protección Civil aviso preventivo por lluvia, aguanieve y nieve en Ciudad Juárez
La Dirección General de Protección Civil emitió un aviso preventivo la mañana de este 25 de enero de 2026, ante la continuidad de precipitaciones en forma de lluvia, aguanieve y nieve en distintos sectores de la ciudad.