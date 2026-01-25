A pesar de las condiciones climáticas adversas, el Partido Verde llevó a cabo con éxito una jornada muy concurrida por la ciudadanía en la Colonia Fidel Ávila, reafirmando su compromiso con el bienestar de las mascotas y la salud pública en la ciudad.

Durante la actividad, que se realizó bajo lluvia intermitente, se logró la aplicación de más de 150 vacunas múltiples y poco más de 200 vacunas contra la rabia, gracias a la participación activa de vecinas y vecinos que acudieron de manera responsable con sus animales de compañía.

El evento evidenció el respaldo de la ciudadanía a las acciones en favor del bienestar animal, una causa que ha sido asumida como prioritaria por Alex Pérez Escalante desde el inicio de su dirigencia, al considerar que la protección y el cuidado de los animales es una labor noble que impacta positivamente en la comunidad.

Con esta jornada, suman ya cuatro campañas de vacunación realizadas de noviembre a la fecha, consolidando un esfuerzo constante que continuará replicándose en distintas colonias de la ciudad, con el objetivo de ampliar la cobertura y promover una cultura de cuidado responsable hacia los animales.