domingo, enero 25, 2026
Atienden bomberos derrumbe de tierra en la colonia Fronteriza Baja

by Salvador Miranda
Elementos del Departamento de Bomberos de la Dirección General de Protección Civil atendieron este 24 de enero de 2026 un reporte por derrumbe de tierra en la colonia Fronteriza Baja, donde se registró el colapso de una pared de adobe.

De acuerdo con el informe oficial, el desprendimiento de material proveniente de una loma provocó el colapso de una estructura de aproximadamente 3 por 3 metros. La vivienda afectada colinda con un barranco que, debido al reblandecimiento del terreno por las lluvias recientes, presenta un deslave estimado de alrededor de cinco metros.

Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas como resultado de este incidente.

En el lugar, personal operativo brindó recomendaciones preventivas al propietario del inmueble y exhortó a evitar permanecer en la zona de riesgo, ante la posibilidad de que se registren nuevos deslaves derivados de las condiciones del terreno.

