Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, personal de la Secretaría de la Defensa y de la Guardia Nacional, adscritos a las Bases de Operaciones Interinstitucionales, que participan en el plan estratégico de seguridad implementado en la ciudad, detuvieron a Edgar Omar C. T., por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud.

La intervención se realizó cuando agentes de los dos órdenes de gobierno efectuaban labores de prevención y vigilancia en el cruce de la avenida Universidad Tecnológica y Condominio del Río 3, en el fraccionamiento Hacienda de las Torres Universidad.

En ese momento, los efectivos que conforman el operativo observaron a un sujeto que sacaba dos mochilas de la cajuela de un vehículo de la marca Honda color gris, sin placas de circulación, el cual al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida a toda prisa, mientras que arrojó las mochilas al suelo.

Ante esta conducta evasiva y fuera de lo común, los agentes le dieron alcance metros más adelante y debido a la cercanía, los oficiales observaron a simple vista que del interior de las mochilas habían salido varios envoltorios de plástico transparente que contenían cristal.

Tras identificar al sujeto como Edgar Omar C. T. de 51 años, los policías municipales procedieron a realizar una inspección donde encontraron en el interior de las dos mochilas un total de 24 envoltorios de plástico transparente con cristal, los cuales dieron un peso aproximado de más de 7 kilos de la metanfetamina, procediendo con su detención.

Previa lectura de derechos, fue consignado ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.