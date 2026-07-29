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Violentó sexualmente a una fémina; lo vinculan a proceso

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La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Gustavo H. V., por el delito de violación con penalidad agravada, en hechos registrados en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las indagatorias, se le atribuye su probable responsabilidad en el delito cometido en agravio de una mujer.
Los hechos se registraron la tarde del pasado 24 de julio, en el interior de un domicilio que se ubica en el fraccionamiento Vistas los Ojitos.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal, determinó que el imputado enfrentará su proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Además, se le fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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