Con el objetivo de fomentar una cultura de prevención y reforzar la importancia del uso del equipo de protección entre la comunidad motociclista, la Coordinación de Seguridad Vial llevará a cabo el evento “Rodar con casco es rodar con vida”, el próximo domingo 14 de junio.

El evento protocolario dará inicio a las 12:00 horas en las instalaciones de la Coordinación General de Seguridad Vial, ubicadas en el cruce de la avenida Teófilo Borunda y Óscar Flores.

Posteriormente, se realizará una rodada de concientización, en la que será obligatorio que todos los participantes porten correctamente su casco durante todo el recorrido.

La ruta partirá de las instalaciones de Seguridad Vial y continuará por el bulevar Teófilo Borunda, para después incorporarse a la avenida Tecnológico hasta llegar a la glorieta del Kilómetro 20; posteriormente recorrerá el Libramiento, Cuatro Siglos y concluirá en la Plaza de la Motocicleta.

Durante el trayecto se efectuarán cierres parciales a la circulación, por lo que se exhorta a la ciudadanía a atender las indicaciones de los agentes viales y conducir con precaución.