La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), llevará a cabo el próximo fin de semana la campaña de Esterilización gratuita en distintos puntos de la ciudad.

La titular de DABA, Alma Edith Arredondo Salinas, dio a conocer que las acciones están programadas para el sábado 1 y domingo 2 de agosto, con el propósito de reducir la sobrepoblación y mejorar la calidad de vida de las mascotas.

“El próximo sábado 1 de agosto estaremos en el Centro Comunitario Francisco I. Madero, ubicado en la calle Juan Balderas, en la colonia Francisco I. Madero, a partir de las 7:00 de la mañana”, mencionó.

Comentó que el domingo acudirán a la Escuela Primaria Federal “Rubén Valenzuela”, ubicada en la calle 8 de Diciembre en la colonia San Francisco, en el mismo horario.

“Para el registro se debe ingresar a la página de Basedaba.mx, localizar la campaña y registrar a la mascota, es necesario contar con la Clave Única del Registro de Población (CURP), además de tomar la captura de la cita y respetar el horario asignado cuando se hace el registro”, informó la directora.

Explicó que los requisitos son: mascotas deben ser mayores de 3 meses, ayuno mínimo de 12 horas (sin agua ni alimento), hembras que no estén lactando, buen estado de salud y libres de garrapatas, los perros deben llevarlos con correa y los gatos en transportadora; en caso de ser necesario llevar bozal.

Arredondo Salinas pidió a la ciudadanía que acuda con sombrilla e hidratación para la espera.