— Andrea hace su luchita en Juárez mientras Cruz presume músculo político en San Antonio

–Y vuelve “Iván el Terrible” a las andadas

En la Cámara Nacional de Comercio —la famosa Canaco— andan metidísimos en los preparativos de la “cantinota” más grande de Juárez: el Festival del Tequila, que siempre se lleva a cabo en la popular Plaza de la X.

Ayer, con bombo y platillo, el abogado Iván Pérez, dirigente de este organismo, presentó en conferencia de prensa todos los detalles de este evento que tradicionalmente lo convierten en el mayor centro de venta y consumo de bebidas embriagantes durante cuatro días.

Para la Canaco, esta fiesta representa una derrama económica de unos 10 milloncitos de pesos, pues reúne a cerca de 30 mil juarenses que consumen alimentos, bebidas y productos tequileros.

Así que Iván Pérez y sus colaboradores del Comité Organizador ya se frotan las manos y se relamen los bigotes ante la llegada de la fecha en que dará inicio el Festival del Tequila. El gobierno del Estado y Municipal son patrocinadores de este evento.

De entrada, Héctor Ortiz Orpinel, presidente municipal interino, se puso la del puebla con 2 milloncitos de pesos a fondo perdido; claro, no de su bolsillo, sino de las arcas municipales.

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¡Agárrense, porque “Iván el Terrible” volvió al ruedo! Y no precisamente para vender escobas y recogedores, sino para aparecer otra vez en el negocio del llamado “Festival del Tequila”.

Dicen las malas lenguas —y aquí sólo recogemos el señalamiento— que nuevamente estaría utilizando la representación de la CANACO para impulsar un negocio que poco tendría que ver con los intereses de todos los comerciantes y mucho con los de unos cuantos.

Y es que el asunto tiene su jiribilla: aunque Gobierno del Estado aparece entre los patrosinadores, buena parte de la operación recaería en el Municipio. Policía, Vialidad, Protección Civil, Comercio y Servicios Públicos, entre otras áreas, tendrían que entrarle al quite. O sea, unos ponen la infraestructura y otros se llevan la lana.

La pregunta que queda flotando es sencilla: ¿quién gana realmente con la cantina más grande de la frontera?

Porque si la CANACO vuelve a ser utilizada como plataforma para hacer negocios particulares, alguien debería explicar con números, nombres y cuentas claras.

Mientras tanto, “Iván el Terrible” parece decidido a seguir haciendo honor al apodo.

Y el festival apenas comienza.

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Andrea Chávez pretende ganar la nominación de candidata a gobernadora de Morena desde la colonia Tierra y Libertad, en donde ayer hizo un recorrido para visitar a los colonos; mientras su contrincante el alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar, andaba de lujo en San Antonio, Texas, atendiendo la invitación del director general del Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank) para asistir al evento al NADBank Summit 2026.

Por las expresiones de la joven senadora, parece que todo está perdido para ella; mientras que en contraste el alcalde se vio sonriente y seguro de tener en la bolsa la candidatura, dicen los enterados que todo es cuestión de tiempo.

Ayer comentamos aquí, en este espacio, que la designación se atoró porque Andrea hizo berrinche cuando le informaron que no sería la elegida.

Así que Pérez Cuéllar se va imponiendo en la negociación a través de sus operadoras estrella, Ariadna Montiel y Citlali Hernández, quienes están felices de que Cruz sea el bueno, sobre todo Montiel.

Ahora solo queda ver cuánto aguante y resistencia tiene Chávez de aquí a septiembre, cuando, según dicen, llegará el momento de la gran decisión para nombrar al abanderado de Morena. Mientras tanto la senadora sigue haciendo su luchita desde las polvorosas colonias de juaritos.

Por cierto, vale destacar que Pérez Cuéllar acalla los rumores sobre un posible riesgo para su visa de turista, una situación que sí han enfrentado otros políticos; en días pasados, por ejemplo, se la retiraron a Andy López Beltrán.