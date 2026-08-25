Sería un error de esos que luego se pagan con intereses si en las cúpulas del PAN deciden mandar a la cancha municipal de Chihuahua a cualquiera que no se llame César Jáuregui Moreno.

Porque una cosa es tener preferidos en Palacio y otra muy distinta es ignorar quién aparece mejor parado ante la militancia y, sobre todo, ante el electorado capitalino.

Cuentan los que conocen los pasillos azules que el exfiscal no sólo trae números competitivos, sino también oficio partidista.

Y eso, en tiempos de encuestas, cargadas y guiños desde arriba, pesa más de lo que algunos quisieran admitir. El problema es que la gobernadora Maru Campos parece tener otro nombre subrayado: Santiago de la Peña, su secretario de Gobierno.

De ahí para abajo, como suele suceder en la política de organigrama, varios ya entendieron la señal. La dirigencia estatal panista, encabezada por Daniela Álvarez, y no pocos funcionarios del gabinete se han alineado con De la Peña. Nada nuevo: cuando la línea baja, muchos se apresuran a decir que siempre pensaron igual.

El detalle es que Jáuregui arrastra una ventaja política difícil de borrar con dedazo fino. Desde aquel episodio conocido como CIA Gate, el exfiscal perdió bonos en el ánimo de la mandataria estatal, y eso lo dejó sin el cobijo principal.

Ahora le toca jugar con lo que tiene, estructura, relaciones internas y la percepción de que, si el PAN quiere retener Chihuahua capital sin sobresaltos, quizá deba escoger al que mejor compite, no al que mejor cae.

La encuesta de Lorena Becerra le dio munición a esa lectura, Jáuregui aparece arriba entre los panistas y, en un careo contra Morena, alcanza una ventaja de 14 puntos.

Con otros perfiles, la diferencia se achica hasta volverse susto. Y ahí está el dato incómodo para quienes quisieran cerrar la candidatura en corto: los números no siempre obedecen la disciplina del poder.

Por eso, la pregunta que ronda en el blanquiazul no es menor: ¿se atreverán a sacrificar competitividad por comodidad política? Porque si el PAN se equivoca de candidato, Morena no necesitará hacer magia; le bastará con esperar a que los azules se hagan bolas solos. Y en Chihuahua, donde la plaza vale demasiado, una mala decisión puede salir carísima.