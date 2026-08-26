–¡Le mandan recado a Daniela: “que le baje dos rayitas a su soberbia”!

El calendario de la sucesión morenista mantiene a Chihuahua con los ojos puestos en la decisión que definirá a Cruz Pérez Cuéllar o Andrea Chávez como su candidato o candidata a la gubernatura de Chihuahua.

Así que hoy podría haber humo blanco en Morena.

Desde la dirigencia estatal pidieron calma y, sobre todo, estar pendientes de los canales oficiales. Dicen que no hay fecha confirmada para Chihuahua. Pero ya comenzaron los destapes en otras entidades.

Ayer empezaron a correr rumores de supuesto calendario con las fechas de las designaciones, pero luego fue descalificada por la propia Citlali Hernández que la calificó de agenda “falsa”.

El secretario general, Omar Holguín, salió a ponerle freno a las especulaciones y recordó que los nombramientos se están dando paulatinamente y Chihuahua sigue esperando.

Y ahí está precisamente el detalle.

Porque mientras la dirigencia pide paciencia, Cruz y Andrea llevan meses jugando su propia partida. Uno con estructura, territorio y experiencia electoral; la otra con presencia nacional, respaldo político y una maquinaria que no precisamente se mueve sola.

La designación del coordinador o coordinadora de la Defensa de la Transformación será, en los hechos, el primer gran campanazo de la sucesión.

Así que hoy habrá que estar pendientes. Porque si aparece Cruz, algunos respirarán tranquilos y otros empezarán a hacer cuentas. Si aparece Andrea, más de uno tendrá que desempolvar la calculadora.

Los morenistas esperan los resultados de las encuestas del enfrentamiento de Pérez Cuéllar y Chávez; es lo menos que pueden hacer, darlas a conocer.

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“Que le baje dos rayitas a su soberbia”, fue el mensaje que el grillo José Luis Rodríguez le mandó a Daniela Álvarez.

El mensaje lo soltó en su cuenta de Facebook, donde suele publicar de todo y, de paso, incomodar a más de uno.

Según la lectura del veterano operador, todo apunta a que el camino ya está bastante “planchado” para que Daniela sea la candidata panista a la alcaldía de Juárez.

De pasadita El Puma presume que siempre ha estado del lado de Daniela, y que hay historia suficiente para comprobar esa cercanía política.

Recuerda que desde 2015, cuando se armó la protesta contra el llamado fraude del Plan de Movilidad Urbana (PMU), y se clausuró el Congreso del Estado, Daniela estuvo del lado de quienes dieron aquella batalla.

En aquellos años compartía bancada con figuras como Maru Campos, César Jáuregui y Rogelio Loya. También quedó registrada aquella vez que gestionó un montacargas para retirar los bloques de concreto que tenían cerrada la avenida Ejército Nacional.

Por si fuera poco, también se le recuerda en las protestas contra el cobro en estacionamientos de centros comerciales como Las Misiones, cuando, con decisión de sobra, terminó desmontando brazos mecánicos de acceso y salida.

Esa imagen de activismo todavía les sirve a muchos panistas como referencia de sus tiempos más combativos.

Pero no todo son aplausos. El mismo personaje que hoy la respalda también le dejó una recomendación pública que no pasó desapercibida: que le baje “dos rayitas” a la soberbia. En cristiano político, el mensaje es claro: una candidatura no se gana solo con estructura, acuerdos o encuestas, sino con cercanía y sensibilidad social.

Así que el consejo quedó sobre la mesa. Reconocimiento a su trayectoria, sí. Confianza en su capacidad, también. Pero el recordatorio va en serio: para llegar a la Presidencia Municipal de Juárez no basta con parecer la candidata. También hay que tener humildad y hacerse sentir cercana a la gente.