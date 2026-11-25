En una firme defensa de la economía, la competitividad y el desarrollo de Ciudad Juárez, el diputado federal por el distrito cuatro, Joaquín Ruiz Olloqui, presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Norte, encabezó una sesión de trabajo con representantes del sector empresarial, autoridades de México y Estados Unidos y actores estratégicos de la comunidad fronteriza, con el objetivo de construir un frente común contra el cierre del Puente Libre al cruce de carga comercial.

En la reunión se puso sobre la mesa las graves consecuencias económicas, logísticas, comerciales y sociales que representaría el cierre de este importante cruce internacional a la carga comercial, una medida que podría comprometer miles de empleos, incrementar los costos de operación y debilitar la competitividad de la región frente a otros corredores comerciales del país.

En la sesión participaron Ricardo Mora, presidente de la Cámara de Comercio de El Paso; Augusto Ramos, presidente de la CANACAR; los empresarios transportistas Alejandro González, Miguel Sotelo, Alejandro Chávez y Alexia González, esta última también tesorera nacional de la CANACAR; así como el empresario ganadero Eduardo García. Asimismo, estuvieron presentes autoridades de Estados Unidos, entre ellas Gerardo Fierro, Eduardo Calvo, Javier Martínez y Hugo Sandoval; autoridades aduaneras de México, como Darío Reyes; representantes de la AIERM, Marcelo Vázquez y Manuel Coronado; representantes del Gobierno Municipal de Ciudad Juárez y Héctor Gutiérrez, presidente de Southwest Maquila.

El legislador federal refrendó su compromiso con Ciudad Juárez y dejó en claro que la defensa de la frontera no admite indiferencia, por lo que agotará las vías legislativas, institucionales y de interlocución binacional para impedir una decisión que podría resultar trágica para la economía fronteriza.

“No se trata únicamente de defender un puente, sino de defender el patrimonio de miles de familias, la estabilidad de nuestras empresas, las fuentes de empleo y el futuro económico de una de las fronteras más importantes de México. Ciudad Juárez ha sido durante décadas un motor del desarrollo económico nacional y un punto estratégico en la relación comercial entre México y Estados Unidos. Por ello, las decisiones que comprometan su competitividad no pueden tomarse sin escuchar a quienes diariamente sostienen la economía de esta región”, refirió el diputado.

Con esta convocatoria, Joaquín Ruiz Olloqui busca sumar voluntades, cerrar filas y consolidar un frente binacional que permita defender los intereses de la comunidad fronteriza por encima de cualquier diferencia política o institucional, debido a que la frontera necesita más infraestructura, mayor competitividad y mejores oportunidades, no decisiones que limiten su crecimiento.

“Mi compromiso es ir con todo y defender a nuestra Ciudad Juárez. Por ello me comprometo a dar la lucha hasta donde tope para impedir el cierre del Puente Libre a la carga comercial, porque defender nuestra frontera es defender el presente y el futuro de miles de familias juarenses”, finalizó el diputado.