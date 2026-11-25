Con la presentación de proyectos enfocados en atender necesidades de su entorno, 23 estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Campus Nuevo Casas Grandes (CNCG), concluyeron la tercera generación del Taller de Liderazgo Exponencial Estudiantil (LIDEX), desarrollado durante el semestre actual.

La ceremonia de graduación se llevó a cabo la mañana del 23 de noviembre, como resultado de una iniciativa impulsada por la Fundación del Empresariado Chihuahuense A. C. (FECHAC) y el Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano A. C. (CELIDERH), a través del programa Voluntariando, que por tercera ocasión brindó a los universitarios la oportunidad de fortalecer sus habilidades de liderazgo y participación social.

Como parte de la clausura, los participantes expusieron los proyectos que diseñaron durante su capacitación, en los que pusieron en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de siete sesiones. Estas actividades abordaron temas relacionados con el desarrollo personal, las habilidades interpersonales, el liderazgo y la creación de proyectos sociales.

La ceremonia estuvo encabezada por Glen Lyons, Héctor Iván Treviño y la maestra Brenda González Morales, consejeros de FECHAC en Nuevo Casas Grandes. En representación de la UACJ asistieron la maestra Miriam Galaz Piñón, jefa del campus, así como la maestra Citlali Osuna Angulo, la licenciada Yesenia Juárez Rubio y el licenciado Eric Ruvalcaba Leyva.

Durante el encuentro, las autoridades reconocieron el compromiso de los jóvenes por concluir satisfactoriamente el taller y los exhortaron a poner en práctica las herramientas adquiridas. Asimismo, destacaron la importancia de aprovechar su creatividad y capacidad de liderazgo para impulsar iniciativas que contribuyan al bienestar y desarrollo de sus comunidades.

A lo largo de la capacitación, los estudiantes contaron con el acompañamiento del licenciado Alexis Vega Robles, responsable del programa Voluntariando, quien estuvo a cargo de impartir varios de los temas, además de incorporar la participación de especialistas invitados para complementar su formación.

Entre las actividades de la etapa final destacó la sesión titulada Principios de oratoria: el poder de la improvisación, impartida por el maestro Omar Ruiz. Mediante ejercicios dinámicos y prácticos, los participantes adquirieron herramientas para expresarse con mayor seguridad y desarrollar sus habilidades de comunicación oral.

La jornada concluyó con fotografías grupales, felicitaciones y un espacio de convivencia entre los estudiantes, organizadores y representantes de ambas instituciones, quienes celebraron el cierre de esta etapa formativa.