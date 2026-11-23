El Gobierno del Estado invita a las y los chihuahuenses a acudir al tradicional encendido del Árbol de Navidad en la Plaza del Ángel de la capital, en una jornada que se llevará a cabo el lunes 30 de noviembre desde las 17:00 horas.

Como parte de las actividades, a las 17:30 horas las y los asistentes podrán disfrutar de la obra de teatro “Frozen: Una Navidad Mágica”, que traerá el atractivo de las festividades al público de todas las edades.

A las 19:00 horas arrancará la ceremonia oficial para encender el Árbol Navideño e inaugurar las fiestas decembrinas, con una serie de opciones y dinámicas preparadas por la administración estatal para el disfrute de las familias.

Al concluir, a las 19:30 horas las y los protagonistas de la puesta en escena de Frozen se volverán a hacer presentes en el lugar para una convivencia con niños y adultos.

Con motivo del evento, se realizarán cierres parciales sobre la avenida Venustiano Carranza; el domingo 29, a partir de las 7:00 horas se cortará la circulación de automóviles en los dos carriles contiguos al Palacio de Gobierno.

El lunes 30, desde las 15:00 y hasta las 24:00 horas se implementará el cierre total en ambos sentidos, de la calle Aldama a la avenida Juárez. Para evitar contratiempos, se hace un llamado a la ciudadanía a tomar las precauciones correspondientes y contemplar el uso de vías alternas.

Las atracciones gestionadas por el Gobierno del Estado para la temporada estarán disponibles del 1 de diciembre al 10 de enero de 2027, con los siguientes horarios: lunes a jueves de 12:00 a 20:00 horas, y viernes, sábado y domingo de 12:00 a 22:00 horas.

Las actividades serán gratuitas e incluirán más de 4 mil metros cuadrados de brinca-brincas (inflables) para toda la familia, respaldados y operados por Big Bounce, una de las empresas líderes a nivel mundial con presencia en más de 10 países, lo que garantiza la calidad y protocolos de seguridad establecidos.

También se contará con la tradicional Pista de Hielo, la cual tendrá un costo de 130 pesos por persona, así como con venta de alimentos tradicionales.