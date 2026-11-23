El camino hacia una competencia nacional también se construye en los entrenamientos. Para los equipos representativos de rugby de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), el último ensayo en campo completo dejó buenas señales.

El equipo varonil consiguió una victoria de 17-7 ante el combinado UTEP/Chamizal, mientras que la selección femenil Azul superó 5-0 al conjunto Verde.

Los encuentros se realizaron la noche del jueves 19 de noviembre en el Complejo Deportivo Universitario, como parte del cierre de preparación de ambas escuadras rumbo al Torneo Nacional Universitario de Rugby 10’s, organizado por la Federación Mexicana de Rugby (FMRU), que tendrá como sede Querétaro.

Más allá de los marcadores, la jornada permitió al cuerpo técnico observar el funcionamiento de los equipos —bajo condiciones de juego—, revisar la coordinación entre sus integrantes y corregir detalles antes de enfrentar a sus próximos rivales.

En el compromiso varonil, los aborígenes de esta casa de estudios mostraron capacidad ofensiva y firmeza en la defensa para superar a un combinado integrado por jugadores de Universidad de Texas en El Paso (UTEP) y Chamizal.

Gabriel Mendívil tuvo una actuación destacada al conseguir dos tries, que contribuyeron al triunfo universitario.

El partido también sirvió para dar participación a distintos elementos y fortalecer el trabajo colectivo, particularmente en la coordinación entre quienes se encargaron de recuperar el balón, avanzar y construir las jugadas de ataque.

En el lado femenil, el encuentro entre los equipos Azul y Verde ofreció una prueba para medir la condición física y la comunicación de las jugadoras.

La diferencia llegó con una anotación de Karla Selene Herrera, quien consiguió el único try del partido para darle el triunfo de 5-0 al conjunto Azul.

Con estos resultados de preparación, los dos representativos universitarios entraron en la última etapa de su puesta a punto para una competencia que reunirá a instituciones con experiencia en el rugby universitario.

En la rama varonil, la UACJ enfrentará a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Anáhuac Sur, Anáhuac Querétaro, la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Monterrey (UDEM) e Ibero Puebla.

En tanto, el conjunto femenil tendrá como adversarios a la UANL, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Texas State.

Antes de viajar a Querétaro, los equipos redujeron la intensidad de sus cargas físicas para concentrarse en los últimos repasos tácticos y en la organización del traslado.

Así, los representativos de la UACJ cerraron una etapa importante de su preparación.

El siguiente desafío ya no estaría en los entrenamientos, sino en trasladar al terreno de competencia el trabajo colectivo, la disciplina y el nivel de juego que habían mostrado en sus últimos ensayos.