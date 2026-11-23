La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), atendió el reporte de una persona que cayó al interior del colector Oriente XXI, de 24 pulgadas de diámetro, ubicado en la colonia Senderos de San Isidro.

De acuerdo con los primeros indicios, la persona se encontraba recolectando metal y fierro viejo en compañía de otras dos personas en un terreno baldío, cuando presuntamente intentó retirar la tapa de fierro de uno de los pozos de visita para llevársela, sin embargo, al intentar quitarla, cayó al interior del sistema de alcantarillado.

Tras recibir el reporte de los vecinos, personal de la JMAS acudió al lugar y, en coordinación con elementos de Bomberos, realizó las maniobras necesarias para localizar y rescatar a la persona.

Efrén Molina, del Departamento de Alcantarillado del Distrito 4 de la JMAS, explicó que, para atender la emergencia se movilizaron tres cuadrillas, una retroexcavadora, equipo Vactor, un tripié, arneses y cuerdas.

La persona fue localizada aproximadamente 100 metros adelante del punto donde ocurrió la caída, en otro pozo de visita, y posteriormente trasladada en ambulancia para recibir atención médica.

“Acudimos en cuanto recibimos el reporte con tripié, arnés, equipo Vactor, una retroexcavadora y tres cuadrillas. La persona fue localizada aproximadamente 100 metros adelante en otro pozo de visita”, explicó.

Como parte de las acciones para prevenir que se repita una situación similar, la JMAS instalará una nueva tapa, fabricada con un material de plástico, en sustitución del actual de fierro, con el propósito de reducir el riesgo de robo.

La JMAS exhorta a la ciudadanía a no retirar ni robar las tapas de las alcantarillas, ya que estas acciones, además de dañar la infraestructura, pueden ocasionar accidentes y poner en riesgo la vida de las personas.