Encuentran fósiles de mamut y dientes de sable en cueva de San Luis Potosí

Un hallazgo extraordinario se registró en la región de la Huasteca potosina, donde investigadores descubrieron fósiles de mamut, dientes de sable, bisontes y otras especies prehistóricas en el interior de una cueva.

El descubrimiento fue realizado por los biólogos Luis Espinasa y su hijo Jordi, quienes inicialmente realizaban estudios sobre peces cavernícolas en la zona. Durante la exploración, localizaron restos fosilizados que datan de hace más de 10 mil años, incluyendo mandíbulas, costillas, vértebras y huesos largos de grandes mamíferos.

Entre los hallazgos más destacados se encuentra un diente de sable considerado como uno de los fósiles más antiguos del sitio, perteneciente al periodo del Pleistoceno, época en la que estos animales dominaron la región antes de su extinción. También se encontraron fragmentos de caparazón de armadillo amarillo gigante, una especie extinta hace aproximadamente 10 mil años.

El estado de conservación de los fósiles se atribuye a la premineralización de óxido de manganeso presente en la cueva. Para acceder a algunas piezas, los especialistas tuvieron que utilizar un pequeño robot acuático debido a la poca altura y complejidad del terreno en ciertas áreas.

Las autoridades y expertos en paleontología han destacado la relevancia del hallazgo, pues se trata de uno de los descubrimientos más importantes de la región en las últimas décadas. Se planea que parte de los fósiles permanezca en San Luis Potosí para su estudio y exhibición, con el fin de fomentar el conocimiento de la historia natural local.

