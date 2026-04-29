Para robustecer la inclusión y el acceso equitativo a la cultura regional, este 29 de abril fue puesto en marcha el proyecto Tocando la Historia, impresión 3D en el MUREF, una iniciativa que incorpora experiencias multisensoriales mediante réplicas táctiles de piezas históricas elaboradas con tecnología de escaneo digital e impresión 3D.

El evento se llevó a cabo en el auditorio del Museo de la Revolución en la Frontera (MUREF), contando con la participación de autoridades académicas, entre los que destacaron, el maestro Alejandro Castillo González, director general de Difusión Cultural y Divulgación Científica; el doctor Fausto Aguirre Escárcega, director del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA); la maestra Tayde Mancillas Trejo, jefa del Departamento de Diseño; la maestra Araceli Hidalgo Lara, jefa del Centro Cultural de las Fronteras (CCF); el maestro Pablo Aldaba, coordinador de la Maestría en Diseño y Desarrollo del Producto; la doctora Alicia Herrera, coordinadora de la Licenciatura en Diseño y Gestión de la Moda; el doctor David Cortés Sáenz, profesor investigador de la UACJ y coordinador interno del proyecto por parte del CAPA (Centro de Prototipado de impresión 3-D) del IADA y el licenciado Jorge Jair Calvillo Carreón, jefe de Función de Extensión del IADA.

Además, representantes de organismos civiles y del sector cultural, quienes subrayaron la relevancia de generar espacios accesibles para todo el público.

Este proyecto es derivado de la colaboración entre el Patronato Amigos del Museo Hacia una Nueva Imagen A.C., Fondo Unido United Way Chihuahua y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), a través del IADA.

Su desarrollo responde a la necesidad de crear recursos museográficos accesibles para personas con discapacidad visual, en el cual se integre un enfoque pedagógico multidisciplinario —entre ellas, las Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés)— para fomentar el aprendizaje activo, el pensamiento crítico y la resolución de problemas reales.

Como parte de su implementación, se incorporaron nueve piezas táctiles en las salas de exposición permanente del museo, en el que le permitirá a cada visitante interactuar físicamente con representaciones de objetos históricos, ampliando así su experiencia tradicional de observación.

Durante la ceremonia protocolaria, se proyectó un video explicativo del proyecto y se ofrecieron mensajes por parte de los representantes de las instituciones participantes, quienes coincidieron en subrayar el valor de la vinculación interinstitucional y el papel de la academia en la generación de soluciones con impacto social.

«Los museos debemos repensar las formas de construir el aprendizaje, apostando por experiencias inclusivas, accesibles y significativas para nuestros diversos públicos. Debemos replantearnos la manera y la norma de ‘no tocar’ y solo contemplar» enfatizó Liliana Fuentes Valles, directora del MUREF.

«¿Qué pasaría si pudiéramos tocar esas piezas detrás de las vitrinas? Si las pudiéramos agarrar, pues se permitiría que la historia también se conozca a través del tacto”, apuntó el doctor Roberto Prieto Díaz, coordinador del proyecto Tocando la Historia por parte del Patronato Amigos del MUREF y profesor investigador del IADA.

«La piel es el órgano más grande que tenemos los seres humanos […] qué maravilla que de una idea podamos hacer realidad que el ser humano tenga una experiencia integral con el órgano más grande que tiene», compartió la licenciada Erika Ramírez Heredia, directora ejecutiva de Fondo Unido United Way Chihuahua.

«La inclusión en los museos no es únicamente una respuesta a la discapacidad, sino una forma más amplia de reconocer la diversidad de maneras en que percibimos, aprendemos y construimos significado. Creemos firmemente que los museos deben ser espacios vivos, relevantes y sensibles a las necesidades de las personas», dijo el licenciadoGabriel Flores Viramontes, presidente del Patronato Amigos del Museo.

En este sentido, también, se destacó el trabajo técnico y académico realizado por profesores y estudiantes del IADA, así como el uso del laboratorio CAPA (Centro Autofinanciable de Prototipos y Arquetipos), equipado con tecnología de manufactura aditiva de nivel competitivo en Latinoamérica.

Como parte de las actividades inaugurales, 35 alumnos de quinto grado de la Colegio Bilingüe Anna Freud fueron los pioneros en realizar el recorrido táctil, marcando el inicio formal de esta experiencia inclusiva dirigida tanto a personas con discapacidad visual como al público en general.

El proyecto “Tocando la Historia” se alinea con los ejes de vinculación y responsabilidad social, al promover alianzas estratégicas y fomentar el acceso universal al patrimonio cultural en Ciudad Juárez.