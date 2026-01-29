Caifanes anuncia presentación en el Auditorio Nacional en mayo de 2026

La icónica banda mexicana Caifanes confirmó un esperado concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México programado para el 30 de mayo de 2026, noticia que ha generado gran entusiasmo entre los seguidores del rock nacional.

La presentación marcará el regreso de la agrupación liderada por Saúl Hernández a uno de los recintos más emblemáticos del país. Con una trayectoria de casi cuatro décadas, Caifanes ofrecerá un recorrido musical por sus temas más representativos, en un escenario con capacidad para más de nueve mil personas.

De acuerdo con la información difundida, la preventa de boletos para tarjetahabientes se realizará el 29 de enero a partir de las 11:00 horas, mientras que la venta general comenzará el 30 de enero, en el mismo horario, a través de la plataforma Ticketmaster.

Aunque los precios oficiales aún no han sido confirmados, se estima que los costos sean similares a los de presentaciones anteriores en el Auditorio Nacional, con boletos que podrían oscilar entre los 900 y los 3 mil pesos, dependiendo de la zona.

Caifanes es considerada una de las bandas más influyentes del rock mexicano. Con producciones emblemáticas como Caifanes, El Silencio y El Nervio del Volcán, la agrupación ha dejado una huella profunda en la música nacional y continúa vigente entre nuevas generaciones.

El concierto promete convertirse en uno de los eventos musicales más destacados del 2026, reuniendo a seguidores que han acompañado a la banda a lo largo de los años y a nuevos públicos que mantienen vivo su legado.