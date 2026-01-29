Influencer conocida como “Baby Rider” muere a los 19 años

La influencer iraní Diana Bahadori, conocida en redes sociales como “Baby Rider”, falleció a los 19 años de edad tras recibir impactos de arma de fuego durante un operativo de las fuerzas de seguridad, en el contexto de las protestas sociales registradas en el norte de Irán, de acuerdo con reportes difundidos por medios internacionales.

Los hechos ocurrieron la noche del 8 de enero en la ciudad de Gorgan, donde se desarrollaban manifestaciones contra el régimen iraní. Durante la intervención para dispersar a los manifestantes, la joven creadora de contenido habría sido alcanzada por al menos dos disparos, los cuales le provocaron la muerte.

Diana Bahadori era conocida por compartir en redes sociales contenido relacionado con su afición a las motocicletas de alto cilindraje, publicando videos sobre su estilo de vida como motociclista y recorridos en vehículos de gran cilindrada, lo que le permitió ganar popularidad y convertirse en un rostro reconocido en internet, especialmente en Instagram, donde contaba con cerca de 150 mil seguidores.

Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que, tras su fallecimiento, presuntamente se ejerció presión sobre la familia para que aceptara una versión oficial que señalaba que la joven murió en un accidente de motocicleta, a fin de permitir la entrega del cuerpo, situación que ha generado críticas y cuestionamientos a las autoridades.

La muerte de la influencer provocó reacciones de indignación a nivel internacional y reavivó las denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza durante la represión de protestas en distintas regiones del país.

Hasta el momento, las autoridades iraníes no han emitido un posicionamiento oficial detallado sobre las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.