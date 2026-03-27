La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado informa que la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica 2026 entra en su fase final, por lo que invita a la población que no ha podido acudir, a aprovechar este fin de semana para vacunar gratuitamente a sus perros y gatos.

Con el objetivo de facilitar el acceso a este servicio, se habilitaron puntos especiales en Ciudad Juárez, además de continuar con la atención en módulos permanentes en Chihuahua.

La vacunación es gratuita y representa una acción fundamental para prevenir la rabia, una enfermedad grave que puede afectar tanto a animales como a personas.

Se recomienda llevar a las mascotas con correa o en transportadora, para garantizar una atención segura.

La Secretaría de Salud hace un llamado a la ciudadanía a no dejar pasar esta oportunidad, especialmente a quienes por motivos laborales no han podido asistir entre semana.

Puntos especiales en Ciudad Juárez

Sábado 28 de marzo:

Escuela Primaria Pedro E. Medina González. Calle Valle del Cedro y Paseo de los Compositores, colonia Campanario

Escuela Primaria Ramón Rebolledo Solano. Calle Palacio Tikal y Palacio Paquimé, colonia Torres del Sur

Domingo 29 de marzo:

Parque ubicado en calles Ramón Rayón y Rincón de la Extremadura

Puntos permanentes en Chihuahua capital (hasta el 28 de marzo, de 9:00 a 17:00 horas):

Centro Antirrábico

Centro de Esterilización

CAPS Nogales

Centro de Salud Paulita