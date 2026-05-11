Durante la semana del 04 al 10 de mayo, personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó 336 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.
Dichas acciones dieron como resultado un total de 26 clausuras: tres en Chihuahua, Jiménez y Cuauhtémoc, dos en Delicias, una en Julimes y 14 en Juárez.
El objetivo de estas revisiones es asegurar que se cumpla la ley, por lo cual, el Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.
Las clausuras fueron las siguientes:
Chihuahua:
- Restaurante bar “Krudazo”, por permiso provisional vencido
- Licorería “Zona Cero II”, por falta de revalidación 2026
- Bar “Padel House”, por operar fuera de horario
Delicias:
- Cantina “Club Carioca”, por operar fuera de horario
- Expendio de cerveza “Cervecería San Pedro”, por operar fuera de horario
Jiménez:
- Tienda de abarrotes “Modelorama No. 15”, por falta de revalidación 2026
- Tienda de abarrotes “Modelorama No. 2”, por violación de giro
- Tienda de abarrotes “Modelorama No. 27”, por violación de giro
Cuauhtémoc:
- Tienda de abarrotes “Don Mandado”, por violación de giro
- Tienda de abarrotes “Gutiérrez”, por violación de giro
- Tienda de abarrotes “Súper Six El Gallo”, por violación de giro
Julimes:
- Expendio de cerveza “Salón Oasis”, por operar fuera de horario
Juárez:
- Tienda de abarrotes “Six Abarrotes 3 hermanos”, por violación de giro
- Agencia de distribución “La Séptima 2”, por violación de giro
- Tienda de abarrotes “Six Abril”, por violación de giro
- Tienda de abarrotes “Súper Six Huerta Castañas”, por violación de giro
- Establecimiento “Cotorreo 4×4 en lodo”, por operar sin permiso
- Restaurante bar “Cervecería 19”, por estupefacientes al interior del establecimiento
- Tienda de abarrotes “Six Skina”, por violación de giro.
- Licorería “El Xpendio” por operar sin permiso
- Centro nocturno “Club San Francisco”, por falta de revalidación 2026
- Licorería en tienda de autoservicio “Modelorama 25”, por operar fuera de horario
- Salón de eventos “Terraza la Paz”, por operar sin permiso
- Cantina y salón de baile “Club Yankee”, por operar fuera de horario
- Centro nocturno “Tangas Night Club”, por estupefacientes al interior del establecimiento
- Tienda de abarrotes “Jordan”, por operar fuera de horario