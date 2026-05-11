Realiza Gobernación Estatal 336 inspecciones y clausura 26 establecimientos durante la última semana

written by Salvador Miranda

Durante la semana del 04 al 10 de mayo, personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó 336 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.

Dichas acciones dieron como resultado un total de 26 clausuras: tres en Chihuahua, Jiménez y Cuauhtémoc, dos en Delicias, una en Julimes y 14 en Juárez.

El objetivo de estas revisiones es asegurar que se cumpla la ley, por lo cual, el Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.

Las clausuras fueron las siguientes:

Chihuahua:

  • Restaurante bar “Krudazo”, por permiso provisional vencido
  • Licorería “Zona Cero II”, por falta de revalidación 2026
  • Bar “Padel House”, por operar fuera de horario

Delicias:

  • Cantina “Club Carioca”, por operar fuera de horario
  • Expendio de cerveza “Cervecería San Pedro”, por operar fuera de horario

Jiménez:

  • Tienda de abarrotes “Modelorama No. 15”, por falta de revalidación 2026
  • Tienda de abarrotes “Modelorama No. 2”, por violación de giro
  • Tienda de abarrotes “Modelorama No. 27”, por violación de giro

Cuauhtémoc:

  • Tienda de abarrotes “Don Mandado”, por violación de giro
  • Tienda de abarrotes “Gutiérrez”, por violación de giro
  • Tienda de abarrotes “Súper Six El Gallo”, por violación de giro

Julimes:

  • Expendio de cerveza “Salón Oasis”, por operar fuera de horario

Juárez:

  • Tienda de abarrotes “Six Abarrotes 3 hermanos”, por violación de giro
  • Agencia de distribución “La Séptima 2”, por violación de giro
  • Tienda de abarrotes “Six Abril”, por violación de giro
  • Tienda de abarrotes “Súper Six Huerta Castañas”, por violación de giro
  • Establecimiento “Cotorreo 4×4 en lodo”, por operar sin permiso
  • Restaurante bar “Cervecería 19”, por estupefacientes al interior del establecimiento
  • Tienda de abarrotes “Six Skina”, por violación de giro.
  • Licorería “El Xpendio” por operar sin permiso
  • Centro nocturno “Club San Francisco”, por falta de revalidación 2026
  • Licorería en tienda de autoservicio “Modelorama 25”, por operar fuera de horario
  • Salón de eventos “Terraza la Paz”, por operar sin permiso
  • Cantina y salón de baile “Club Yankee”, por operar fuera de horario
  • Centro nocturno “Tangas Night Club”, por estupefacientes al interior del establecimiento
  • Tienda de abarrotes “Jordan”, por operar fuera de horario
