El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, destacó que Chihuahua mantiene una tendencia sostenida a la baja en delitos de alto impacto, particularmente en homicidio doloso, robo de vehículos y delitos patrimoniales, como resultado del fortalecimiento operativo, tecnológico y de inteligencia en la entidad durante los últimos 56 meses.

De acuerdo con el comparativo entre los periodos enero de 2017-agosto de 2021 y septiembre de 2021-abril de 2026, el homicidio doloso registró una reducción estatal del 18 por ciento, al pasar de 11 mil 336 víctimas a 9 mil 347, lo que representa mil 989 homicidios menos en el estado.

Entre las regiones con mayores disminuciones destacan Ciudad Juárez con una reducción del 29 por ciento; Madera con 57 por ciento; Bocoyna con 47 por ciento; Cuauhtémoc con 19 por ciento; Chihuahua capital con 7 por ciento; Guadalupe y Calvo con 19 por ciento; Jiménez con 61 por ciento y Parral con 18 por ciento menos casos.

Gilberto Loya señaló que los resultados también se reflejan en otros delitos de alto impacto, como el robo de vehículos, que disminuyó un 28 por ciento, equivalente a 5 mil 388 casos menos, así como una reducción superior a las 16 mil 150 carpetas relacionadas con narcomenudeo.

En delitos patrimoniales, se reportó una disminución del 23 por ciento en robo a casa habitación, además de reducciones del 44 por ciento en robo con violencia a vivienda, 31 por ciento en robo de vehículo con violencia y 28 por ciento en robo de vehículo sin violencia.

En materia operativa, el titular de la SSPE destacó que durante este periodo se realizaron 17 mil 950 detenciones y se aseguraron más de 4 mil 500 vehículos relacionados con actividades delictivas o con reporte de robo.

Asimismo, fueron aseguradas mil 699 armas de fuego, más de 199 mil 900 cartuchos útiles y más de 4 mil 300 cargadores, fortaleciendo las acciones de combate contra grupos criminales.

En el combate al narcotráfico, sobresalen más de 5.7 millones de dosis de fentanilo aseguradas, la destrucción de 4.6 millones de plantas de marihuana y 88 mil 700 plantas de amapola, además del decomiso de más de 6.1 toneladas de distintas drogas y miles de litros de precursores químicos.

A estas acciones se suman rescates de personas migrantes, decomisos de hidrocarburos, destrucción de campamentos criminales, cateos y aseguramientos históricos de madera ilegal en distintas regiones del estado.

Gilberto Loya reiteró que la estrategia de seguridad continuará enfocada en debilitar las estructuras criminales, fortalecer la coordinación interinstitucional y mantener acciones permanentes para consolidar la seguridad y la paz en Chihuahua.