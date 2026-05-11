La Universidad Autónoma de Chihuahua vivió una jornada histórica al recibir la visita oficial de Sri Madhusudan Sai, líder humanitario reconocido internacionalmente por encabezar un modelo educativo centrado en la dignidad humana, el servicio social y el acceso gratuito a la salud.

La institución, con sede en la India, se distingue por formar profesionistas altamente capacitados bajo principios de ética, liderazgo compasivo y responsabilidad social, integrando el conocimiento científico con una profunda vocación de servicio. Su modelo ha sido reconocido globalmente por demostrar que la excelencia académica puede ir de la mano con el humanismo.

En este marco, estudiantes, docentes y autoridades de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la UACH participaron en conferencias y encuentros académicos donde se compartieron experiencias sobre medicina, innovación educativa y proyectos de alto impacto social.

El rector de la UACH, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos destacó que esta alianza fortalece la visión global de la universidad y refrenda el compromiso institucional de generar oportunidades que trasciendan fronteras y beneficien directamente a la comunidad universitaria.

Durante su estancia en la capital del estado, se firmó un memorándum de entendimiento entre la UACH y la Sri Sathya Sai University for Human Excellence, institución que ha trascendido fronteras por su visión transformadora.

La firma de este acuerdo representa la apertura de nuevas oportunidades para ambas instituciones en áreas estratégicas como movilidad académica, investigación conjunta, intercambio de buenas prácticas, formación profesional y proyectos orientados al bienestar social.

Este vínculo internacional fue posible gracias al trabajo coordinado de la Fundación para el Desarrollo de la Excelencia Humana y la Dirección de Relaciones Internacionales de la UACH, instancias que impulsaron el acercamiento entre ambas universidades y promovieron una agenda común basada en la educación como motor de transformación social.

Con acciones como esta, la Universidad Autónoma de Chihuahua reafirma su liderazgo en materia de internacionalización, cooperación estratégica y formación de profesionistas comprometidos con un mundo más justo, solidario e incluyente.