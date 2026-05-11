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Habrá suspensión temporal del servicio de agua potable por trabajos de conexión en Puerto de Palos.

by Salvador Miranda
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La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez informa que este martes 12 de mayo se llevarán a cabo trabajos de conexión a la red general de agua potable para las bodegas CNJIV, ubicadas en la calle Puerto de Palos, por lo que se presentará baja presión o suspensión temporal del servicio en distintos puntos de la ciudad.

Las labores se realizarán sobre la calle Puerto de Palos, entre la calle San Ángel y avenida Libramiento, específicamente en el camellón central y el carril de extrema izquierda en sentido de oriente a poniente.

Los trabajos se efectuarán en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, donde podrían verse afectadas las siguientes zonas:
• Colonia Patria
• Colonia El Papalote
• Maquiladora A D C
• Maquiladora Ediasa IV

Se recomienda a los habitantes de estos sectores tomar previsiones y almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante el tiempo que duren las labores.
Asimismo, se exhorta a los automovilistas a circular con precaución por el área donde se desarrollarán los trabajos.

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La JMAS agradece la comprensión de la ciudadanía y refrenda su compromiso de continuar fortaleciendo y mejorando el servicio de agua potable para la comunidad.

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