La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez informa que este martes 12 de mayo se llevarán a cabo trabajos de conexión a la red general de agua potable para las bodegas CNJIV, ubicadas en la calle Puerto de Palos, por lo que se presentará baja presión o suspensión temporal del servicio en distintos puntos de la ciudad.
Las labores se realizarán sobre la calle Puerto de Palos, entre la calle San Ángel y avenida Libramiento, específicamente en el camellón central y el carril de extrema izquierda en sentido de oriente a poniente.
Los trabajos se efectuarán en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, donde podrían verse afectadas las siguientes zonas:
• Colonia Patria
• Colonia El Papalote
• Maquiladora A D C
• Maquiladora Ediasa IV
Se recomienda a los habitantes de estos sectores tomar previsiones y almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante el tiempo que duren las labores.
Asimismo, se exhorta a los automovilistas a circular con precaución por el área donde se desarrollarán los trabajos.
La JMAS agradece la comprensión de la ciudadanía y refrenda su compromiso de continuar fortaleciendo y mejorando el servicio de agua potable para la comunidad.