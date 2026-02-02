El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, dio a conocer una dinámica denominada “Tráfico-Influenciómetro”, mediante la cual, explicó, se estarán presentando casos de presunto nepotismo y tráfico de influencias relacionados con integrantes del Partido Acción Nacional.

Durante su conferencia de prensa, el alcalde señaló que esta exposición se realiza “de acuerdo con la lógica jurídica y jurisprudencial del PAN estatal”, por lo que cada semana se darán a conocer casos conforme a los propios criterios del partido. “Estamos guiando la doctrina jurídica panista y vamos a estar mostrándola”, expresó.

Pérez Cuéllar agradeció a la ciudadanía que ha hecho llegar información, destacando que existe un número considerable de reportes documentados. No obstante, precisó que por la cantidad de casos, estos se presentarán de forma gradual, dando a conocer algunos cada lunes.

Como primer ejemplo, mencionó el caso de Daniela Álvarez Hernández, dirigente estatal del PAN; diversos familiares suyos ocupan cargos dentro de instancias públicas.

Entre ellos está su padre, Jesús Álvarez Flores, quien se desempeña como recaudador de rentas en Nuevo Casas Grandes; su madre, Norma Hernández Hernández, es analista del Instituto Tecnológico de Nuevo Casas Grandes; su hermano, Jesús Manuel Álvarez Hernández, es jefe del Departamento de Atención Múltiple de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento en Juárez; su tío, Hernando Álvarez Flores, funge como administrador de laboratorio en la Junta de Municipal de Agua de Nuevo Casas Grandes y su cuñada, Keila Zabala, es jefa de oficina en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.

Asimismo, el Presidente Municipal expuso el caso de la diputada local Xóchitl Contreras Herrera; su esposo, Ismael Corona Cortés, es coordinador B en la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS); uno de sus hijos se desempeña como auxiliar especializado en el Congreso del Estado; un sobrino labora como supervisor en la JMAS y su hija, Briseida Cristina Corona, fue nombrada administradora del Poder Judicial en Ciudad Juárez.

El alcalde reiteró que la información continuará presentándose de manera periódica y subrayó que los datos cuentan con respaldo documental.

“Cada semana vamos a estar dando información. Agradecemos a la gente que nos ha enviado datos; tenemos mucha información respaldada”, concluyó.