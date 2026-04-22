La diputada Xóchitl Contreras presentó ante el Congreso del Estado una Proposición con Punto de Acuerdo dirigida a la Auditoría Superior del Estado, al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Fiscalía Anticorrupción, para que se investigue por qué el presidente municipal de Juárez Cruz Pérez conocía las irregularidades donde el municipio no enteró al SAT más de 352 millones de pesos por concepto de ISR retenido a sus empleados durante los ejercicios fiscales 2017 a 2021, y aun así no denunció a los responsables.

Eso es precisamente lo que la Ley General de Responsabilidades Administrativas sanciona como encubrimiento: quien advierte en el ejercicio de sus funciones actos u omisiones que pudieren constituir faltas administrativas y omite denunciarlos, también incurre en responsabilidad. Pagar en silencio no es suficiente. La ley exige denunciar.

El punto de acuerdo solicita que se practique una auditoría forense y/o especial sobre el manejo del Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores del Municipio de Ciudad Juárez durante los ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, así como en los años posteriores, y se explique por qué no se denunció a los responsables.

De igual forma, el exhorto pide garantizar total apertura en la información financiera relacionada con este caso y colaborar plenamente con las investigaciones de la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Anticorrupción y el SAT, a fin de deslindar responsabilidades en cada administración involucrada.

La diputada Xóchitl Contreras lanzó un señalamiento directo contra el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez, por la grave omisión en el manejo del ISR retenido a trabajadores municipales, situación que ya tuvo consecuencias directas: desde el pasado 6 de abril de 2026, el SAT suspendió las participaciones federales del ISR participable al Municipio, afectando los recursos disponibles para los servicios públicos de los juarenses.

“El problema es claro y está documentado: entre 2017 y 2021, el Municipio de Juárez no enteró al SAT el ISR correspondiente a las percepciones de sus trabajadores. A la fecha, ni siquiera existe claridad sobre si el impuesto fue retenido a los empleados o si simplemente nunca se realizó la retención, lo que representa una posible irregularidad grave”, expresó la legisladora.

Xóchitl Contreras fue enfática al señalar que el propio alcalde reconoció públicamente que durante su administración se pagaron 135 millones de pesos en 2024 y 101 millones de pesos en 2025 para cubrir impuestos omitidos de años anteriores, sumando un total de 352 millones de pesos antes de descuentos, sin que hasta el momento se haya presentado una sola denuncia ni se haya informado con transparencia a la ciudadanía.

La legisladora reconoció además la disposición del Gobierno del Estado, encabezado por la gobernadora Maru Campos, quien ha mostrado voluntad para atender este problema heredado por años de malas administraciones en Ciudad Juárez, buscando evitar mayores afectaciones a la ciudadanía.

Finalmente, Xóchitl Contreras reiteró que dará seguimiento puntual a este caso hasta que se deslinden responsabilidades y se garantice que nunca más se juegue con el dinero de los trabajadores ni con el futuro financiero de la ciudad.