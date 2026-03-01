La tarde de este sábado, en el edificio sede del PRI Chihuahua, Alejandro Domínguez Domínguez y Janeth Montes formalizaron su registro y posteriormente tomaron protesta como dirigentes del Comité Directivo Estatal para el periodo 2026–2030.

La Comisión Estatal de Procesos Internos recibió la documentación reglamentaria y, tras la revisión protocolaria, hizo entrega de la constancia de registro que acreditó oficialmente su participación en el proceso interno.

Al acto acudieron distinguidas personalidades del Comité Ejecutivo Nacional, Jorge Meade Secretario de Organización y José Benites delegado nacional, así como cientos de militantes priistas que se dieron cita para respaldar este momento clave en la vida interna del partido, en un ambiente de unidad y participación.

En su mensaje, Alejandro Domínguez anunció que iniciará un recorrido por el territorio estatal para presentar sus propuestas directamente a la militancia, fortalecer la unidad partidista y escuchar las inquietudes de las y los priistas en cada región.

Por su parte, Janeth Montes subrayó que a la fórmula la mueve una convicción clara: fortalecer al partido, organizarlo y prepararlo con responsabilidad rumbo a 2027, apostando por la experiencia, la integración y el servicio como pilares fundamentales de esta nueva etapa del priismo en Chihuahua.