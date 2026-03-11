miércoles, marzo 11, 2026
Cierran a partir de hoy y por tres meses, el Libramiento Regional

Debido a labores de semaforización en la calle Leonardo Solís Barraza, a partir de este día 11 de marzo y durante los próximos 3 meses habrá un cierre temporal sobre Libramiento Regional, en el tramo que va desde el bulevar Independencia a la calle Hacienda del Remanso.

Ante lo anterior, la Coordinación General de Seguridad Vial da a conocer a la comunidad las siguientes recomendaciones:

Planear con anticipación sus recorridos
Respetar la señalización vial
Conducir con cortesía para evitar contratiempos
Hacer caso a las indicaciones de los oficiales

Se recomienda a quienes deban circular por ese sector utilizar las siguientes rutas alternas:

Para tomar Libramiento Regional desde el bulevar Independencia, de vuelta en calle Yepomera o Hacienda del Sol para después incorporarse a la calle Hacienda El Remanso.

Para tomar bulevar Independencia desde el Libramiento Regional, de vuelta en calle Hacienda El Remanso y continúe por la calle Hacienda del Sol o por calle Yepomera.

