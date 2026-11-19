A cien años del nacimiento de Guillermo Rousset Banda, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) volvió sobre su legado con la entrega del premio que lleva su nombre.

El historiador y ensayista Humberto Beck, profesor del Colegio de México, recibió el XXIII Premio Nacional de Crítica Literaria y Ensayo Político Guillermo Rousset Banda, convocado este año en la modalidad de Ensayo Político.

El nombre de la obra ganadora: Insurrección, anarquía, revolución: Una anatomía política del instante.

La ceremonia se llevó a cabo este miércoles 18 de noviembre, a las 19:00 horas, en el vestíbulo de la Biblioteca Central Carlos Montemayor, en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA).

Beck es historiador, ensayista, editor y profesor-investigador. Su trabajo se centra en la historia intelectual de Europa y América Latina, la historia de las ideas políticas, la teoría política y la historia global. Fue editor en línea de Letras Libres y fundador y codirector editorial de la revista digital Horizontal. Es autor de Otra modernidad es posible. El pensamiento de Iván Illich y coeditó con Rafael Lemus El futuro es historia. La generación de los años sesenta en México.

En entrevista previa a la ceremonia, el ganador habló sobre la labor de Rousset Banda como traductor y editor, su participación en la izquierda mexicana y el legado documental que dejó a la Universidad con la donación de su biblioteca.

¿Qué significa para usted haber obtenido este premio?

Humberto Beck contó que conoció el premio a través de algunos de los libros galardonados en ediciones anteriores y que decidió participar porque su obra cumplía con los requisitos de la convocatoria. Dijo que recibirlo en el año del centenario del nacimiento de Guillermo Rousset Banda tenía un significado especial para él.

“Yo creo que hay mucha afinidad entre el trabajo de Rousset Banda como editor, como pensador político, como traductor, y los temas que trata el libro, los temas que tienen que ver justamente con la insurrección, con la revuelta y, pues, muchos otros aspectos que conectan con la vida y la obra de Rousset Banda”, explicó Beck.

“Sí, sobre todo con el tipo de izquierda que representaba, que era una izquierda de origen marxista, pero siempre disidente y que intentaba siempre buscar la autonomía social y la participación en formas como la autogestión. Todo eso creo que tiene mucha afinidad con los temas que trabajo en mi libro”.

En su primera visita a Ciudad Juárez, Beck recorrió los fondos de la Biblioteca Central Carlos Montemayor, donde se resguardan los archivos de Guillermo Rousset Banda, José Fuentes Mares y Carlos Montemayor.

¿Qué impresión se lleva de esta frontera?

“Fascinante, porque, de hecho, un tema que me interesa de forma paralela y en el que estoy trabajando es una historia intelectual del norte de México. Y tenía como pendiente visitar y conocer Ciudad Juárez porque es uno de los centros culturales más importantes de la producción intelectual, literaria, artística, fronteriza. Y entonces es algo que me tiene muy contento estar acá”.

¿A quién le dedica el premio?

“A todos los que siguen reivindicando el pensamiento en esta era”.

Durante esta entrega, el rector de la UACJ, el Dr. Daniel Alberto Constandse Cortez, destacó que la ceremonia era una ocasión para reconocer “no solo a un trabajo intelectual, sino a una forma de pensar”.

En el marco del centenario del nacimiento de Rousset Banda, señaló que “su legado forma parte ya del patrimonio intelectual y académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez”.

Recordó que, además de escribir poesía, Rousset Banda desarrolló una reflexión teórica y crítica sobre ella, contribuyó a entender la política mexicana desde una perspectiva marxista y ayudó a construir una izquierda independiente.

Constandse Cortez añadió que la relevancia nacional del premio se refleja tanto en su permanencia como en la calidad de las obras galardonadas. Algunas de ellas, señaló, se exhibieron a la entrada de la Biblioteca Central Carlos Montemayor.

Un centenario entre libros y fotografías

Poeta, traductor, ensayista, editor, bibliófilo y militante político, Guillermo Rousset Banda (1926–1996) fue una figura singular de la vida cultural y de la izquierda intelectual mexicana de la segunda mitad del siglo XX. En reconocimiento a su trayectoria y a la donación de su biblioteca, la UACJ instituyó en 2004 el certamen nacional que hoy lleva su nombre.

Como parte de la conmemoración, la Universidad inauguró una exposición que reunió fotografías de Rousset Banda y obras en mármol del artista plástico universitario Francisco Javier Rodríguez Orozco, conocido como Paco Rodríguez. En dos vitrinas de la Biblioteca Central se exhibieron también ediciones impresas de obras ganadoras y participantes de convocatorias anteriores.

La convocatoria de este año, publicada en mayo, reunió los trabajos de 70 participantes de prácticamente todo el país.

La mención honorífica se otorgó a El extravío de los signos, de Natalia Mendoza. La Dra. Cecilia Cadena Inostroza, presidenta del jurado del XXIII Premio Nacional de Crítica Literaria y Ensayo Político Guillermo Rousset Banda, destacó la calidad literaria del libro y la manera en que, a través de un conjunto de ensayos, vincula la mitología griega con la violencia que se vive en México.

“La autora aborda temas como las desapariciones, los feminicidios y el duelo con una escritura cuidada, sin recurrir al sensacionalismo. La combinación de narración y reflexión filosófica permite comprender estos problemas desde una perspectiva novedosa, particularmente en lo que se refiere a la memoria, la pérdida y las dificultades para elaborar colectivamente el duelo”, señaló Cadena.

En el presídium acompañaron al Rector el Dr. Antonio Rousset Bonilla, representante de la familia Rousset Banda, la Dra. Cecilia Cadena Inostroza, presidenta del jurado del XXIII Premio Nacional de Crítica Literaria y Ensayo Político Guillermo Rousset Banda. También estuvieron el Dr. Sergio Pacheco González, coordinador del certamen, Roberto Anaya Moreno, titular de la Subsecretaría de Educación en la Zona Norte y el Dr. Oscar Esparza del Villar, jefe del Departamento de Ciencias Sociales.

Integraron también el presídium el Dr. Jesús Meza Vega, director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración y el Dr. Salvador David Nava Martínez, secretario general de la UACJ.