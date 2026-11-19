La Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Robo de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, impartió una capacitación a personal gerencial de nueve tiendas de la cadena comercial Smart, en la ciudad de Chihuahua.

Está capacitación estuvo a cargo de la coordinadora de la citada unidad de investigación, Melissa Desiré Realivázquez Lozoya, quien expuso sobre la forma en la que se configura el delito de robo, los modus operandi de los delincuentes, y de la coordinación que existe entre las policías preventivas y de investigación, para atender y combatir las incidencias.

Por su parte, la empresa Smart, agradeció el apoyo recibido por la dependencia, así como la participación de la servidora pública, para que su personal recibiera esos conocimientos que repercutirán positivamente en la prevención y seguridad.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso para atender la comisión de delitos que afectan al sector comercial, con quienes existe plena coordinación para combatir los robos.