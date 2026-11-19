Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria tendrán un nuevo viernes sin clases antes de que termine noviembre. De acuerdo con el calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el próximo viernes 27 de noviembre se suspenderán las actividades escolares para los estudiantes debido a la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

El calendario oficial de la SEP establece que el viernes 27 de noviembre se realizará la tercera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar del ciclo 2026-2027.

Durante estas jornadas, directivos y docentes se reúnen para abordar temas relacionados con la organización, planeación y mejora de las actividades educativas, por lo que los alumnos de educación básica no deben acudir a las aulas.

Cabe recordar que esta suspensión aplica para preescolar, primaria y secundaria, tanto de escuelas públicas como particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Según el calendario escolar 2026-2027, el viernes 18 de diciembre será el último día de clases antes del periodo vacacional. Toma en cuenta las siguientes fechas:

Viernes 18 de diciembre de 2026: último día de clases

Lunes 21 de diciembre de 2026: inicio oficial de las vacaciones de invierno

Martes 5 de enero de 2027: último día del periodo vacacional

Miércoles 6 de enero de 2027: suspensión de labores docentes

Jueves 7 de enero de 2027: regreso a clases

Los estudiantes de nivel básico tendrán 16 días naturales de vacaciones, que se convertirán en 19 días consecutivos de descanso si se cuentan los fines de semana.