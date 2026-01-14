La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) participó formalmente este 13 de enero en la sesión del Consejo de Planeación Urbana Municipal para el Municipio de Juárez, celebrada en el Centro Profesional de Ingenieros y Arquitectos (CePIA), donde se expuso el impacto académico, científico y social de esta comunidad universitaria, así como la propuesta de infraestructura vial orientada a mejorar la conectividad y accesibilidad del Campus Ciudad Universitaria (CCU), como parte de su compromiso de beneficiar a estudiantes, personal académico y administrativo, y a la población en general.

Durante su intervención, el doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, rector de esta institución formativa, acompañado por la doctora Flor Rocío Ramírez Martínez, directora general de Investigación y Transferencia Tecnológica (DGITT), ofreció un breve informe en la que destacó la relevancia estratégica que tiene esta casa de estudios para el futuro de Ciudad Juárez y el resto de la entidad.

“Al iniciar esta encomienda (10 de octubre de 2024), que me dio el Honorable Consejo Universitario, para mí fueron tres palabras claves con las que empezamos está administración: Preservar, transformar e innovar. En la Universidad actualmente son, más o menos, 39,000 alumnos los que tenemos en los campus (ICSA, ICB, IADA, IIT, CCU, CNCG y CC); estamos hablando, más o menos, como de un 43% del sexo masculino y de un 57% del sexo femenino. Somos alrededor de 2,000 administrativos, 2,000 profesores, tanto de base como prestadores de servicio que nos ayudan con las clases.

Entonces somos una comunidad de alrededor de 43,000 personas, que, si esto lo traducimos en los municipios del estado, seríamos, más o menos, de los 10 primeros con mayor población”, señaló.

Compartió que esta población de 39,000 alumnos está dividida en 127 programas educativos —64 de licenciatura y 63 de posgrado—, de los cuales el 90% tienen certificación de calidad por parte de organismos externos que evalúan las condiciones con las que cuenta cada programa; es decir, instalaciones, cartas descriptivas, biblioteca y bibliografía.

“Nueve de cada 10 alumnos tienen algún tipo de beca. No hemos incrementado el costo de la inscripción desde el 2008, ayudando a la formación de nuestros estudiantes”, sostuvo el rector.

En el marco de la sesión, el doctor Constandse Cortez subrayó que, en enero de 2025, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez dio inicio a la consulta pública virtual sobre el rumbo de la universidad, a mediados de febrero del mismo año se realizó el foro de consulta del Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) donde, en total, se contabilizaron alrededor de 19,200 participaciones por parte de colegios de profesionistas, cámaras y representantes del gobierno municipal, estatal y federal con las que se conformó el documento final, que se votó y se aprobó en marzo de 2025 por el Honorable Consejo Universitario.

Informó que el objetivo general de este proyecto fue generar un espacio participativo e inclusivo donde la comunidad universitaria y la sociedad en general pudieran dialogar, colaborar y aportar ideas para perfilar el rumbo de la institución durante los próximos seis años (2024-2030).

En el ámbito educativo, también destacó la realización del Foro UACJ: IA, celebrado en agosto del año pasado, donde especialistas de la UACJ, nacionales e internacionales, abordaron los retos y oportunidades de la Inteligencia Artificial, permitiendo a docentes, estudiantes e incluso autoridades universitarias y gubernamentales conocer el impacto que brinda esta tecnología, que llegó para quedarse.

Además, en materia de infraestructura mencionó que el traslado es el principal reto que enfrentan a diario, tanto estudiantes como docentes y administrativos que acuden al Campus Ciudad Universitaria debido a que el único acceso de ida y de regreso es por el de bulevar Fundadores y avenida Del Desierto. Tras el cierre del Centro Federal de Readaptación Social No. 9 (Cefereso) de Ciudad Juárez, planteó «la posibilidad de que se lleve a cabo un acceso por la carretera Panamericana para hacerlo más rápido y que se cuente con vías seguras para el bienestar de la comunidad”.

La sesión contó con la participación de integrantes del Consejo de Planeación Urbana Municipal para el Municipio de Juárez, así como representantes de dependencias municipales, estatales, organismos empresariales, colegios de profesionistas y asociaciones civiles, consolidándose como un espacio de diálogo interinstitucional para la toma de decisiones estratégicas en materia de desarrollo urbano

La participación de la UACJ en este Consejo refrenda la disposición de colaborar de manera activa con los distintos órdenes de gobierno y sectores sociales, aportando conocimiento técnico y visión académica para impulsar proyectos que favorezcan la movilidad, la seguridad y el crecimiento ordenado de Ciudad Juárez.