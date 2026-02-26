El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, expresó su respaldo a la iniciativa de reforma electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que representa avances importantes en materia de representación, austeridad y fortalecimiento del federalismo.



En entrevista con la prensa, el alcalde destacó como uno de los puntos más relevantes la modificación en la integración del Senado para que quede conformado por 96 legisladores, es decir, tres por cada estado, lo que corrige el esquema actual que rompe con el espíritu federalista.



Explicó que el Senado debe tener el mismo número de representantes por entidad federativa y con la reforma, cada estado contaría con dos senadores de mayoría y uno de la primera fuerza política de oposición.



Pérez Cuéllar también subrayó la propuesta de reducir en 25 por ciento el gasto electoral, al señalar que México cuenta con uno de los sistemas electorales más costosos del mundo.



Afirmó que esto no es algo que deba generar orgullo y consideró positivo cualquier ajuste que permita hacer más eficiente el uso de los recursos públicos.



En el ámbito municipal, el edil consideró viable que los ayuntamientos funcionen con 15 regidores, como lo plantea la iniciativa.



Señaló que el Cabildo puede operar con ese número sin ningún problema y que, en caso de aprobarse como reforma constitucional, todas las entidades deberán ajustarse a lo que establezca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Otro de los cambios que calificó como más justos es el nuevo esquema para la asignación de diputaciones plurinominales, en el que se privilegiaría a quienes compitan directamente en territorio y obtengan una alta votación, en lugar de que las dirigencias partidistas coloquen perfiles directamente en listas. Consideró que esto fortalece la legitimidad de la representación popular.



Sobre el tema de limitar la sucesión directa de familiares en cargos de elección popular, el alcalde indicó que la propuesta no elimina el derecho de competir, pero sí impediría que un familiar suceda inmediatamente a otro en el mismo cargo, lo que ayuda a evitar posibles influencias indebidas y es una medida que la ciudadanía ve con buenos ojos.



En lo personal, manifestó estar a favor de la reelección en las alcaldías, al considerar que tres años resultan insuficientes para consolidar proyectos de Gobierno, aunque reconoció que el tema debe debatirse ampliamente, ya que existe resistencia ciudadana hacia la reelección.



El Presidente Pérez Cuéllar reiteró que en términos generales la propuesta presidencial representa un avance significativo en el sistema democrático del país y la calificó como una reforma positiva.