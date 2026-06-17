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Acusan a maestra del Tec de Saltillo de presunto fraude millonario a particulares y funcionarios

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Una docente identificada como Giselle “N”, presuntamente vinculada al Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS), ha sido señalada por múltiples personas como probable responsable de diversos esquemas de fraude y abuso de confianza que habrían afectado económicamente a particulares, incluyendo servidores públicos y otros ciudadanos.

De acuerdo con testimonios recabados por los afectados, la mujer habría operado durante varios años mediante distintos mecanismos para obtener recursos económicos, generando pérdidas patrimoniales considerables entre quienes confiaron en ella.

Entre las modalidades denunciadas destaca el presunto uso de prestanombres para solicitar créditos y financiamientos a nombre de terceros, quienes posteriormente enfrentaban las obligaciones de pago sin que el dinero fuera devuelto.

Asimismo, varias personas aseguran haber entregado préstamos personales bajo acuerdos verbales o escritos con la promesa de recuperación en corto plazo. Sin embargo, señalan que, tras recibir los recursos, la mujer dejó de responder llamadas y mensajes, imposibilitando la recuperación del dinero.

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Otra de las acusaciones apunta a supuestos proyectos de inversión que ofrecían rendimientos atractivos.

Según las versiones de los denunciantes, las oportunidades de negocio presentadas nunca existieron, por lo que el capital aportado habría desaparecido sin generar utilidad alguna.

Entre los afectados se encuentran particulares de distintos sectores laborales, quienes actualmente buscan organizarse para emprender acciones legales conjuntas y documentar los casos ante las autoridades competentes.

Telediario

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